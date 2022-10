[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x10]

La primera temporada de La casa del dragón ha optado por un desarrollo más pausado de la trama para así profundizar en los protagonistas e ir sentado las bases de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Sin embargo, su último episodio, La reina negra, nos ha ofrecido un adelanto de lo que se viene en una de las escenas más trágicas (y con más memes) de la ficción.

Tras lo ocurrido en Desembarco del Rey, con los Verdes coronando a Aegon (Tom Glynn-Carney) como rey, Rhaenyra (Emma D'Arcy) se muestra dispuesta a dar con solución pacífica a la usurpación, pero en los últimos minutos del capítulo la heredera legítima sufre una dolorosa pérdida que lo trastoca todo.

Su segundo hijo, Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), protagoniza en Bastión de Tormentas un enfrentamiento con Aemond (Ewan Mitchell), que le persigue por los cielos sobre el poderoso dragón Vhagar para sacarle un ojo en venganza por el que perdió él durante su pelea cuando eran pequeños. Ambos pierden el control de sus bestias aladas y, después de que Arrax queme a Vhagar, esta criatura desobedece a su amo, devorando a su oponente y al joven Velaryon.

En una entrevista para EW, el director Greg Yaitanes ha hablado sobre esta secuencia, afirmando que el showrunner Ryan Condal le pidió una única cosa: "Haz de ella una escena de Juego de tronos. Muestra todo lo que la serie tiene que ofrecer". Yaitanes sabía bien a lo que se refería el creador; al fin y al cabo, él había sido el encargado de rodar los episodios 2 y 3 de La casa del dragón, incluyendo la espectacular batalla de los Peldaños de Piedra.

El director, colaborador del cocreador Miguel Sapochnik, contó con el total apoyo de este a la hora de adentrarse en las batallas medievales de la serie. "Me dejó tranquilo para que coreografiara esa pelea de dragones", asegura, refiriéndose al enfrentamiento entre Arrax y Vhagar.

"Como preparación, vi la primera de Cómo entrenar a tu dragón porque Roger Deakins [orcarizado director de fotografía] fue el asesor visual. Por eso, cinematográficamente, iba a ser muy atractiva", ha contado el director. Otra referencia fue Parque Jurásico: "Tenía un sentido de la magnitud en los dinosaurios que ninguna continuación ha capturado de nuevo".

Yaitanes empezó a planear la secuencia valiéndose de juguetes de dragones. Junto al director de fotografía Pepe Avila del Pino, rodó toda la escena en un iPhone con figuras de dragones. La empresa The Third Floor, especializada en previsualización y que ha trabajado en The Boys, pasó este vídeo a CG para así modificar las imágenes.

"Después teníamos una V Cam [cámara virtual que emula la cámara web], que me permitía seguir al dragón con la cámara, rodar las tomas y a la vez cortarlas", ha contado: "Es un proceso increíble que empezó el día que llegué allí y terminó el día que me fui. Fue la escena que tomó más tiempo creativo en hacerse".

Conexión con Aemond

Tal y como ha desvelado el director, inicialmente iba a dirigir los episodios 3 y 10 de La casa del dragón, pero terminó por ponerse también tras las cámaras del segundo capítulo. De esos tres, sintió una conexión muy personal con el último episodio debido a Aemond, ya que él sufrió acoso de niño.

"Aemond me pareció fascinante porque los acosadores son a menudo los más vulnerables. Es un mecanismo de defensa para ellos", afirma: "En la serie, fue fascinante ahondar en las consecuencias involuntarias que provoca cómo tratas a la gente, ver sus traumas".

"Acosando a Luke trata de recuperar el poder", explica Yaitanes sobre Aemond: "Siente que es el más adecuado para ser rey, pero no puede tener ese poder. Se burlaban de él sin piedad cuando era niño, lo humillaban. Domó a Vhagar como una forma de conseguir poder y eso me despertó mucha curiosidad sobre su psicología".

Recordemos que, a diferencia de lo que ocurre en Fuego y sangre, el libro de Geogre R.R. Martin en el que se inspira la ficción de HBO Max, en La casa del dragón el hijo de Alicent (Olivia Cooke) pierde en control sobre su criatura alada y acaba con la vida de su sobrino sin querer.

En palabras de Yaitanes, "los dragones empiezan a pelearse entre ellos, no tiene nada que ver con estos chavales". La batalla final deviene en una representación visual de algo sobre lo que Viserys (Paddy Considine) advertía en el primer episodio: que la idea de que los Targaryen controlan a los dragones es una ilusión. "Ver la complejidad y la gravedad de lo que ha hecho... Es un trabajo maravilloso dotar al personaje de más de una dimensión", afirma el director sobre Aemond.

