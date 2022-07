George R.R. Martin advierte que sus próximas novelas de ‘Juego de tronos’ serán muy distintas de la serie

En sus últimas temporadas Juego de tronos alcanzó una tesitura prácticamente inédita en el campo de las adaptaciones al audiovisual: hasta entonces había seguido con fidelidad el curso de los libros de Canción de hielo y fuego… pero llegó un punto en que se quedó sin libros que adaptar. A George R.R. Martin aún le faltaban dos novelas para terminar la historia, pero como le había dado a los showrunners (David Benioff y D.B. Weiss) unas líneas maestras sobre el rumbo que tenía pensado para la trama, Juego de tronos pudo continuar. Y terminar. En 2019 Juego de tronos alcanzó un final enormemente polémico, que quizá no habría sido tal de contar con una guía directa de Martin.

Desde entonces no ha habido más libros de Canción de hielo y fuego. Martin sigue trabajando en Vientos de invierno, sexto volumen de la saga tras Danza de dragones, y después escribiría la última entrega, Sueño de primavera. En su blog, el novelista acostumbra a informar a los fans de sus progresos, y su última entrada explica cómo va evolucionando Vientos de invierno. Según Martin, el trabajo le está llevando a distanciarse cada vez más de lo que el público vio en la recta final de Juego de tronos: “He estado trabajando en mi jardín de invierno y las cosas están creciendo… y cambiando, como nos suele ocurrir a los jardineros”, escribe.

“Las cosas se retuercen, cambian, me llegan nuevas ideas (gracias, musa), las viejas ideas resultan inviables, escribo, reestructuro, lo destrozo todo y vuelvo a escribir, atravieso puertas que no llevan a ninguna parte y otras puertas que se abren a maravillas”. El proceso “parece una locura”, pero promete que llevará a grandes cambios, de forma que el devenir de la trama siga siendo sorprendente. “Lo que más he notado últimamente, sin embargo, es que mi jardinería me está llevando cada vez más lejos de la serie. Sí, algunas cosas que visteis en Juego de tronos también las veréis en Vientos de invierno (quizá no de la misma manera)... pero gran parte del resto será bastante diferente”.

“No todos los personajes que sobrevivieron a Juego de tronos sobrevivirán a Canción de hielo y fuego, y no todos los personajes que murieron en Juego de tronos morirán en Canción de hielo y fuego (algunos lo harán claro, tal vez la mayoría… pero no todos). Por supuesto, podría cambiar de opinión otra vez la semana que viene, con el próximo capítulo que escriba. Así es la jardinería”, dice alegremente. Desde que Juego de tronos terminó, Martin ha insistido en que Vientos de invierno avanza como puede, y que intentará que haber visto la serie de HBO no estropee la experiencia de leer futuros libros. En ese sentido, que cada vez se aleje más de Juego de tronos es una estupenda noticia.

Y sin embargo, el novelista tiene tiempo de seguir de cerca los nuevos planes de HBO con su marca, pues Martin ha estado involucrado en el desarrollo de la inminente precuela de Juego de tronos: La casa del dragón, que se estrena este 21 de agosto en HBO Max. “El invierno sigue acercándose, y Vientos sigue siendo mi prioridad, por mucho que me gustara escribir un episodio de La casa del dragón”, declaraba hace tiempo para dejar claro que su rol había sido testimonial.

Martin, en efecto, es un consultor habitual de HBO, y está desempeñando un papel en cada nueva tentativa de expandir Juego de tronos. Lo demostró al dar más detalles él mismo del último spin-off anunciado: una secuela centrada en Jon Nieve que desarrollaría Kit Harrington, con el título provisional de Snow. Esperemos que, al margen de estos nuevos proyectos, Vientos de invierno pueda llegar pronto a las librerías.

