El spin-off de ‘Juego de tronos’ con Jon Nieve está siendo desarrollado por el propio Kit Harrington

La semana pasada nos enteramos de que HBO había decidido que las precuelas no fueran el único camino a seguir de cara a llenar su plataforma de derivados de Juego de tronos. Hasta entonces parecía que solo podían remontarse a lo ocurrido antes de la historia narrada (o parte de ella) a través de la Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin, con la inminente La casa del dragón como gran ejemplo. Ambientada 200 años antes de los acontecimientos que conocemos, La casa del dragón retrata las cuitas de la dinastía Targaryen y se estrena este 22 de agosto en HBO Max; entretanto, se ha podido confirmar que está en marcha una secuela directa de Juego de tronos centrada en Jon Nieve.

Una serie que, según acabamos de saber, está desarrollada por el propio Kit Harrington, quien interpretó al bastardo de Invernalia durante la totalidad de Juego de tronos. Ha sido Emilia Clarke la primera en dar esta sorprendente información, durante una entrevista con BBC al hilo de su próxima aparición en una representación de La gaviota de Chéjov en Reino Unido. “Por lo que tengo entendido ha sido creada por Kit, así que está metido desde el principio. Si lo veis, con suerte, tendrá el sello de aprobación de Kit Harrington”, declara la actriz, que encarnó a Daenerys Targaryen en la serie madre. Al parecer el mismo Harrington “le habló de ello”, y Clarke “sabe que existe” desde hace tiempo.

Ante la pregunta de si le gustaría volver al universo de Canción de hielo y fuego Clarke (que recientemente concluyó el rodaje de Secret Invasion, próxima serie de Marvel) se niega en redondo: “Creo que he tenido suficiente”. Poco después, en el blog personal de Martin, se han conocido más detalles como que el título provisional de la serie es Snow. Es decir, Nieve, como el apellido dado al personaje cuyo verdadero nombre resultó ser posteriormente Aegon Targaryen. Martin ha confirmado que el proyecto de Nieve llega del mismo Harrington, quien por cierto no sería la primera vez que combina el rol de actor protagonista y cocreador: ya hizo lo propio en la serie Gunpowder, centrada en Guy Fawkes.

“Sí, fue Kit Harrington quien nos trajo la idea. No puedo decir los nombres de los guionistas ya que aún no me han dado permiso… pero fue Kit quien los trajo, es su propio equipo, y son estupendos”, escribe Martin. Al tiempo que queda más o menos claro que D.B. Weiss y David Benioff, showrunners de Juego de tronos, no participarían en ninguno de los futuros spin-offs de la serie, Martin trae a colación todos los proyectos que andan tanteándose en los despachos de HBO. “Snow lleva en desarrollo casi tanto tiempo como las otras series, pero por el motivo que sea nunca se filtró… hasta ahora”.

Estas otras series son 10.000 ships, 9 voyages y Dunk & Egg, todos ellos títulos provisionales. “Hay varios rumores sobre mi participación o falta de ella. Y sí, estoy involucrado”, sigue escribiendo Martin. “El equipo de Kit me ha visitado aquí, en Santa Fe, y ha trabajado conmigo y con mi propio equipo de brillantes escritores para elaborar la serie”. El novelista, enfrascado hoy día en la escritura de Vientos de invierno, sexto volumen de Canción de hielo y fuego, aconseja que se templen los ánimos ante Snow. “Por favor, tened en cuenta que aún no se ha dado luz verde a nada y no hay garantía de cuándo o si se hará ninguna de estas series”.

“Así es como funciona el negocio”, concluye. “Hay todo tipo de razones por la que los pilotos nunca son elegidos para una serie”. Esperemos, por el bien de Harrington y de todos los fans de su personaje, que en este caso HBO sí le termine dando luz verde.

