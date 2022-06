George R.R. Martin ya ha visto ‘La casa del dragón’: “Estoy impresionado”

Puede que a estas alturas cueste acordarse, pero George R.R. Martin sigue escribiendo el siguiente volumen de Canción de hielo y fuego. Vientos de invierno se está gestando una vez Juego de tronos, la adaptación de la saga que acometió HBO, concluyó su andadura avanzando los planes de Martin y topándose con una enorme controversia en sus últimos compases, pero eso no ha acobardado al novelista y sigue, a su ritmo, sacando adelante la novela. Un proceso que documenta habitualmente en su blog personal, donde recientemente leíamos: “Sí, sigo trabajando. Por fin he terminado un puñado de capítulos de Cersei que me estaban dando problemas. Ahora estoy luchando con Jaime y Brienne. El trabajo avanza, aunque no tan rápido como muchos de vosotros querríais”.

El caso es que esta última entrada del blog ha interesado especialmente a los fans porque en ella Martin no solo hace referencia a Vientos de invierno, sino también a la próxima serie que HBO va a estrenar como respuesta al fenómeno Juego de tronos. La casa del dragón es una precuela de esta historia, ambientándose 200 años antes de los famosos sucesos de Poniente y poniendo su foco en la dinastía Targaryen. Se basa, libremente, en un libro que escribió el propio Martin por título Fuego y sangre, aunque según revela ahora La casa del dragón ha superado con mucho sus resultados. De hecho el escritor ya ha podido ver buena parte de la serie, y está encantado con ella.

“He visto los primeros cortes de nueve de los diez episodios y sigo impresionado. No puedo hablar de los efectos especiales pues muchos de ellos aún no están terminados, pero el acabado es estupendo, y la actuación, dirección y guion son de primera categoría”, escribe. Martin, como ocurrió en Juego de tronos, ejerce aquí de productor ejecutivo, aunque en principio no se ha encargado personalmente de ningún guion. Por muy problemática que fuera la recta final de Juego de tronos, Martin mantiene una excelente relación con HBO, y destaca que La casa del dragón ha conseguido darle una mayor profundidad a sus personajes. Concretamente al rey Viserys, que interpreta Paddy Considine.

“Estoy muy impresionado por el retrato del rey Viserys en la serie, dándole una majestuosidad trágica que el Viserys de mi libro nunca alcanzó. Enhorabuena a Paddy, a Ryan Condal y a sus guionistas, y a Miguel Sapochnik y a los demás directores”. Estas declaraciones recuerdan a cuando opinó que la versión de Shae de Juego de tronos (interpretada por Sibel Kekilli) tenía muchos más matices que en las novelas originales, aunque con respecto a La casa del dragón no deja de hacer hincapié en que “es mi historia”. A Considine le acompañan intérpretes como Matt Smith, Olivia Cooke o Rhys Ifans.

La esperadísima precuela de Juego de tronos se estrena este 21 de agosto en HBO Max.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.