La serie de María Pedraza que comparan con 'Succession' en versión española

Cuando Juego de tronos se despidió, ningún espectador ni directivo de la HBO esperaba que su sucesora natural se encontrase en Succession, el último gran fenómeno cultural de la pequeña pantalla y miembro más joven, a su vez, de una genealogía que se remonta a Los Soprano y The Wire. Y ahora que es Succession quien se ha marchado, algunos han querido encontrar a su heredera en España.

Félix Viscarret, uno de los directores de Patria y nominado a un Goya por el guion de Una vida no tan simple, se ha unido a Nely Reguera (La voluntaria) para crear Galgos, serie cuyas luchas internas por el control de una empresa (un grupo especializado en bollería, no un conglomerado internacional como el de los Roy) recuerdan a la trama central de Succession. A esta estimulante analogía, se añade un reparto en el cual María Pedraza (Élite) no es más que uno de los atractivos secundarios.

¿Dónde ver 'Galgos'?

Esta serie estará compuesta, en principio, por sólo 6 episodios. Semanalmente, Movistar Plus+ los irá incorporando a su plataforma, hasta que el 15 de febrero se emita el último. El primero se añadió el 18 de enero.

¿Quién actúa en 'Galgos'?

La familia Somarriba, enfrascada en una guerra sucia por el control del grupo Galgo, tiene entre sus integrantes a la nominada al Goya como mejor actriz protagonista Patricia López Arnáiz (20.000 especies de abejas) , Adriana Ozores (El método), Luis Bermejo (Magical girl), Marcel Borrás (Patria) y el actor argentino Óscar Martínez (El ciudadano ilustre), además de a María Pedraza. A ellos, se sumarán intérpretes de la talla de Antonio Dechent (A puerta fría) o Eva Martín (Pan de limón con semillas de amapola) que se moverán en la periferia del clan Somarriba.

