'Friends: The Reunion': La razón por la que Paul Rudd y Cole Sprouse se perdieron el especial

Friends: The Reunion ha sido el especial nostálgico, emotivo y divertido que merecía una sitcom tan revolucionaria como Friends. En menos de dos horas, ha dado tiempo para todo: recreación de las escenas más míticas, repaso de anécdotas, revelaciones sorprendentes y hasta un desfile de moda con los mejores modelitos de la serie.

También ha habido tiempo para contar con cameos estelares del universo de Friends como los de Maggie Wheeler, la inconfundible e icónica Janice; Larry Hankin, el vecino Mr. Heckles; Tom Selleck, ese Richard que volvía loca a Monica; James Michael Tyler, el inolvidable Gunther; Elliott Gould y Christina Pickles, los Geller; y hasta Thomas Lennon, el hombre con las manos idénticas a las de Joey.

Sin embargo, ha habido dos ausencias muy notables entre estos invitados: las de Paul Rudd y Cole Sprouse. El primero daba vida a Mike, el marido de Phoebe en la serie, mientras que Sprouse se metió en la piel de Ben, el hijo de Ross. Ben Winston, el director del especial, ha concedido una entrevista a The Wrap en la que se ha referido a las faltas más notables.

"No pudimos contar con todo el mundo porque la reunión solo dura una hora y 45 minutos. Y debemos prestar atención a los seis miembros del elenco", ha explicado: "Así que no podíamos tener demasiados cameos porque, por supuesto, había cientos de personas increíbles que estuvieron en Friends durante esos años. Lamentablemente, no podíamos tenerlos a todos".

La ausencia de Rudd y Sprouse sigue siendo llamativa al tratarse de dos de los personajes secundarios más importantes de la serie, pero Winston también ha explicado que hubo problemas a la hora de cuadrar las agendas de varios invitados, algo que se complicó aún más con la pandemia. "Invitamos a algunos que no pudieron estar. Es un momento complicado para hacer televisión porque algunos no pudieron viajar en vuelos internacionales, otros estaban en varios rodajes de cine o televisión...".

"En pandemia, es muy difícil tener a todo el mundo donde tú quieres. Y lo otro es que, por supuesto, no tenemos flexibilidad", ha continuado: "Fue una noche en la que los seis protagonistas estaban disponibles. La sincronización fue increíblemente difícil. Así que, si no estabas disponible el 7 de abril a las 8 de la tarde, entonces, lamentablemente, no podías participar".

Lo más probable es que, en el caso de Rudd y Sprouse, la imposibilidad de estar en el especial se deba a sus apretadas agendas. Recordemos que el primero se prepara ya para el rodaje de Ant-Man and the Wasp: Quantumania mientras Sprouse rueda Riverdale en Vancouver. Sea como fuere, nos hubiera encantado verlos reencontrarse con los protagonistas de Friends.