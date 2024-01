¿Por qué el reparto de 'Friends' no formó parte del homenaje a Matthew Perry en los Emmy?

Como no podía ser de otra forma, el pasado 15 de enero la programación de la gala de los Emmy tuvo un hueco para acordarse de Matthew Perry. El intérprete de Chandler Bing había fallecido tres meses antes a los 54 años, víctima de una sobredosis. A lo largo de su carrera Perry había sido muy vocal con sus problemas de adicción a las drogas, haciendo un meticuloso repaso de las mismas en una exitosa autobiografía. Aún así nadie estaba preparado para que la estrella de Friends muriera de forma tan prematura, devastando tanto a los fans como a los intérpretes con los que había protagonizado la popular sitcom entre los 90 y los 2000.

El dolor estaba aún fresco, y la directiva de los Emmy resolvió hacer sonar en medio de la gala I’ll Be There for You (canción del opening de Friends) en conjunto a un montaje fotográfico con el trabajo del actor. Fue un momento emotivo, claro está, pero hubo quien se preguntó por qué no habían formado parte del acto los compañeros de Friends. David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Jennifer Aniston. No hubo ni rastro de ellos durante la gala que confirmó a Succession como triunfadora de la temporada, de forma que E! Online ha querido indagar en las causas de esta ausencia.

Las razones parecen evidentes: ha pasado muy poco tiempo desde la tragedia. Jeanneau Rouzan-Clay, productora, confirma que “aún era muy pronto para ellos”, y los intérpretes no se veían con fuerzas de participar en la gala. La posibilidad de que así ocurriera fue largamente discutida entre el equipo mientras empezaban a planificar el evento, pero finalmente se optó por no hacer esa llamada. Jesse Collins, otro productor de los Emmy, se ha extendido al respecto: “Puedo imaginar, desde su lado, que están de luto por alguien que era muy cercano a ellos”.

“No puedo hablar en su nombre, pero todos tenemos que respetar que eran su familia”, prosigue. “Probablemente fue demasiado pronto”. Collins hace notar, por otro lado, que era importante en los Emmy que las figuras fallecidas durante 2023 fueran tratadas de forma equitativa, sin favoritismos por mucho que habláramos de un actor de Friends. “Sí, a Norman Lear y Matthew Perry hay que prestarles una atención especial, pero no quieres que nadie se sienta menospreciado. La contribución de todos fue importante, y este es su momento dentro de este paquete”.

