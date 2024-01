El homenaje a Matthew Perry en los Emmy 2023 que ha conmovido a los espectadores

Esta noche, el Peacock Theater de Los Ángeles se ha vestido de gala para acoger los 75º Premios Emmy, los galardones anuales de la Academia de la Televisión estadounidense que deberían haberse entregado el pasado mes de septiembre, pero se retrasaron debido a las huelgas de guionistas y actores.

El momento más emotivo de la ceremonia ha llegado con el In Memorian que ha recordado a los profesionales de la industria fallecidos en el último año.

Entre los actores, guionistas y productores que han ido apareciendo en pantalla, estaban Adan Canto, Angela Lansbury, Treat Williams o Angus Cloud, aunque el protagonista indiscutible ha sido Matthew Perry, que ha cerrado el vídeo al son de I'll Be There for You.

Los usuarios no han tardado en comentar el conmovedor detalle en redes sociales.

"Un homenaje al gran Matthew Perry. Siempre te querremos, amigo".

"Matthew Perry, siempre te querremos".

"Cuando el In Memoriam pasa de See You Again a I’ll Be There for You antes de enseñar a Matthew Perry".

El elenco de 'Friends' no ha asistido a los Emmy 2023

Elenco de Friends NBC

En noviembre, los medios norteamericanos aseguraron que Jennifer Aniston, Matt Le Blanc, David Schwimmer, Courteney Cox y Lisa Kudrow estaban en conversaciones para subirse al escenario de los premios Emmy y homenajear a Perry.

Sea como fuere, finalmente sus compañeros de Friends no han estado presentes en el evento, pero la Academia de la Televisión ha querido recordar al intérprete acompañando su imagen en pantalla con la sintonía de la serie que lo catapultó a la fama.

El actor que dio vida a Chandler falleció el 28 de octubre a los 54 años, ahogado en el jacuzzi de su casa. Los restantes cinco protagonistas de Friends, grandes amigos en la vida real, reaccionaron a la triste noticia en redes.

