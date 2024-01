De Kirstie Alley y Matthew Perry a Angus Cloud en el conmovedor In Memoriam de los Emmy 2023

El recuerdo revestido de homenaje, respeto y tristeza envuelve siempre el momento de los In Memoriam en las ceremonias de premios. El dedicado por los Premios Emmy 2023 a los artistas fallecidos fue especial por la mención final a Matthew Perry con la canción de Friends de fondo, si bien la carga conmovedora estuvo presente durante todo el pasaje.

La organización de los galardones a las mejores series se acordó de nombres como los de Angela Lansbury (la eterna protagonista de Se ha escrito un crimen), Mark Margolis (Breaking Bad), Treat Williams (genial en Deep Rising), Richard Roundtree (Shaft), Lance Reddick (inolvidable como el recepcionista de la saga John Wick y el jefe policial Cedric Daniels de The Wire), Andre Braugher (el querido capitán Holt de Brooklyn Nine-Nine), Kirstie Alley (Mira quién habla) y Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco en Euphoria.

También se tuvo recuerdo para Adan Canto, Annie Wersching, Eugene Lee, Ron Taylor, Gabrielle Beaumont, Richared Belzer, Ron Cephas Jones, Suzanne Somers, John Beasley, Leslie Jordan, Jim Brown, David McCallum, Cindy Williams, Paul Reubens, Tommy Smothers, Irene Cara, Harry Belafonte y Alan Arkin, entre otros.

El nombre de Arkin, ganador del Óscar por Pequeña Miss Sunshine, fue el antepenúltimo en aparecer en pantalla, ya con la música en directo convertida en una versión del tema I'll be there for you, la canción de The Rembrandts para el opening de Friends, como claro preludio del tributo a Matthew Perry

Los Premios Emmy 2023 cerraron su In Memoriam dejando a Matthew Perry en último lugar para resaltar así la carga del homenaje al querido y divertido Chandler.

