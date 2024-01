Los Premios Emmy 2023 se entregan esta noche: todo sobre la gala más importante de las series

Los Premios Emmy 2023 se celebran esta noche, 15 de enero de 2024.

No tienes que ajustar tu calendario: el desajuste en la cifra del año se debe a que los premios anuales de la Academia de la Televisión estadounidense deberían haberse entregado el pasado mes de septiembre, pero las huelgas de guionistas y actores llevaron a aplazar el evento unos cuantos meses hasta hoy.

Esta noche, en la madrugada del lunes al martes a las 2:00am (hora española peninsular), se celebrará por fin la aplazada gala. Tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, con el actor Anthony Anderson (Black-ish) como maestro de ceremonias.

¿Dónde ver la gala en directo desde España?

La próxima gala de los Premios Emmy se podrá ver exclusivamente a través de Movistar Plus+, que ya retransmitió los Globos de Oro el pasado 7 de enero y que el 10 de marzo también será la única plataforma donde se pueda ver la gala de los Oscar.

En CINEMANÍA podrás seguir nuestra cobertura minuto a minuto en la web y también a través de nuestras redes sociales.

Emmy 2023: series favoritas nominadas

Succession, que viene de triunfar en los Globos de Oro con su última temporada, puede tener otra gran noche en los Emmy. Acude con 14 nominaciones en las categorías principales que se entregan hoy (su total de nominaciones fueron 27), seguida muy de cerca por The White Lotus con 12 nominaciones.

Después ya pasamos a Bronca (9), Ted Lasso (8) y la triada de The Bear, Barry y Dahmer, cada una con 6 nominaciones. The Last of Us, que en el cómputo general sumó 24 nominaciones, solamente se juega 5 premios esta noche puesto que sumó la mayoría de sus galardones en las categorías de los Creative Arts que te explicamos a continuación.

Aquí puedes consultar el listado completo de nominaciones de los Premios Emmy 2023.

¿Qué premios se han entregado ya?

La semana pasada, el 6 y el 7 de enero, ya se entregaron los premios de las categorías técnicas y secundarias, los llamados Creative Arts Emmy, en las que The Last of Us fue la gran triunfadora con ocho premios (de sus 19 nominaciones), por delante de los cinco de la docuserie Bienvenidos al Wrexham Football Club y los cuatro que sumaron, respectivamente, The Bear, Miércoles, The White Lotus y Still, el documental sobre la vida de Michael J. Fox.

Algunos de los principales premiados de esa primera tanda fueron Nick Offerman y Storm Reid por sus respectivas apariciones como estrellas invitadas en The Last of Us; igual que, en las categorías de drama, Sam Richardson por Ted Lasso y Judith Light por Poker Face.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.