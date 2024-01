Christina Applegate reaparece en los Emmy 2023 y es recibida con una gran ovación

Esta noche, Los Ángeles vuelve a sacar la alfombra roja para celebrar lo mejor de la pequeña pantalla con la 75 edición de los premios Emmy. El evento, que se retrasó debido a las huelgas en la industria, ha dado comienzo con un número musical protagonizado por el presentador, Anthony Anderson, seguido del que promete ser uno de los momentos más emotivos de la gala.

Christina Applegate ha tomado el escenario y se ha emocionado al recibir una sonora ovación de pie por parte del público. La actriz de Matrimonio con hijos ha salido acompañada por un hombre y sujetando su bastón debido a la dificultad de movimiento provocada por la esclerosis múltiple que le diagnosticaron en 2021. Anderson no ha tardado en ir a su encuentro para abrazarla.

Acto seguido, Applegate, visiblemente emocionada, ha protagonizado un discurso emotivo, pero cargado de humor. "Me estáis haciendo avergonzarme de mi discapacidad poniéndoos ahí de pie, pero vale", ha bromeado, y ha añadido: "No tenéis que aplaudir cada vez que puedo hacer algo".

"Voy a llorar más de lo que he llorado", ha afirmado emocionada, antes de añadir en tono jocoso sobre el hombre que la acompaña: "No lo necesito en realidad, simplemente es muy mono". Applegate ha recordado sus papeles en televisión antes de presentar el galardón a mejor actriz de reparto en comedia, que ha sido para Ayo Edebiri por The Bear.

Antes de abandonar el lugar, ha presentado a la cómica, actriz y presentadora Carol Burnett, asegurando que tiene una foto suya enmarcada en su casa.

El año pasado, en una entrevista para Vanity Fair, la intérprete afirmaba que probablemente no volvería a trabajar frente a las cámaras debido al impacto que la enfermedad había tenido en su vida.

