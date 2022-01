La 'fotopene' perfecta: cómo 'Succession' buscó la imagen del giro clave de la temporada 3

[Este artículo contiene SPOILERS de 'SUCCESSION' 3T]

Trabajar en el departamento de diseño de producción de una serie como Succession en su tercera temporada puede darte la oportunidad de viajar por los lugares más impresionantes a la búsqueda de localizaciones como una exclusiva villa en la Toscana, disponer una botella de Ribera del Duero en el centro de una escena o incluso localizar una fotopene perfecta para cerrar un episodio con un radical giro de guion.

El octavo episodio de la tercera temporada de Succession, el penúltimo de su temporada más alabada, acababa con incertidumbre sobre el suicidio literal de Kendall Roy (Jeremy Strong) y con la constatación del suicidio figurado de Roman Roy (Kieran Culkin). Resulta que cuando todo iba viento en popa en el lado de los negocios para el varón más joven de los Roy, un percance con las notificaciones de su móvil hizo que le mandara por error una foto de su pene erecto a su padre, Logan Roy (Brian Cox).

Uno de esos gestos de milésimas de segundo que tienen la capacidad de cambiarlo todo a tu alrededor para siempre. La actuación facial de Kieran Culkin hay que reconocer que estuvo a la altura de las circunstancias.

No sabemos (ni queremos imaginar) lo que habría hecho Jeremy Strong en esta situación si se tratara de su personaje, pero como comprenderás el pene que se ve en emergiendo de unos calzoncillos Calvin Klein en la foto que Roman mandó a su padre no es el del actor. Por lo tanto, eso abre la puerta a especular cómo hizo el equipo de Succession para localizar y elegir los genitales más idóneos para protagonizar durante un puñado de fotogramas un momento clave de la multipremiada serie de HBO.

¿Cómo se encuentra la fotopene perfecta para emitir por televisión? Desde Vulture se han puesto en contacto con algunos diseñadores de producción con experiencia en la industria para plantearles el reto y saber cómo habrían obrado ellos profesionalmente. Lo primero de todo: ¿dónde la encuentras, ya que la mayoría de fotopenes que circulan por la red de redes suelen ser no solicitadas?

"Hay bibliotecas de stock con fotos de desnudos, pero la mayoría no suelen ser muy buenas. Con una serie con el nivel [y presupuesto] de Succession, yo creo que hicieron una sesión de fotos. Está muy bien iluminada y el encuadre es perfecto", explica Rose Lagacé, en cuyo currículum está el departamento de diseño artístico de una serie tan propensa a lo inesperado anatómicamente como Hannibal. "Simplemente contratas a un modelo de desnudos que esté de acuerdo en enseñar el pene erecto".

Se busca fotopene perfecta

"Otra posibilidad sería que si alguien con el que esté saliendo me hubiera mandado una fotopene, sencillamente podría preguntarle si la puedo sacar en televisión", aporta la diseñadora de producción canadiense. De hecho, según el testimonio de otro veterano del diseño de producción, Chris Crane (Operation Avalanche, Run this Town), afirma que esa es la práctica más habitual cuando no tienes a tu disposición los recursos de una producción de varios quilates como Succession. Buscar entre tus amigos o gente online quién está dispuestos a enseñar sus genitales bajo un acuerdo de no confidencialidad.

Eso sí, no es como si hubiera tarifas fijadas por el hecho de sacar una foto de tu pene en una serie, así que la retribución monetaria debería negociarse en cada caso. Tanto en lo que respecta a la persona cuyo miembro protagoniza la imagen como la que tomó la foto, en el caso de que no fuera la misma. Ambas deben firmar el acuerdo correspondiente para su reproducción; esto sucede también con cualquier foto de desnudo que vaya a aparecer en pantalla, aunque sea de un viejo calendario de los años setenta.

Lagacé afirma que en un caso como el de la fotopene de la tercera temporada de Succession no pagaría más de 250 dólares (aproximadamente 221 euros). Aunque también apunta otra posibilidad. En este caso, al mostrar tan claramente los calzoncillos Calvin Klein que llevaba Roman al tomar la instantánea, bien podríamos estar ante un caso de product placement. Habría sido una buena manera de la marca de asegurar su presencia en un instante de la serie que, pese a durar apenas segundos, va a tener mucha visibilidad entre quienes rebobinen, pausen o saquen una captura.

