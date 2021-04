Ahora que ya están todas las cartas (o casi todas) sobre la mesa, toca jugar. El tercer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno nos trajo la versión más bailonga de Zemo (Daniel Brühl), a una misteriosa Sharon Carter (Emily VanCamp), Madripoor y hasta a Ayo (Florence Kasumba), miembro de las Dora Milaje de Wakanda, dando caza al asesino del rey T’Chaka (John Kani).

El cuarto capítulo arranca precisamente en Wakanda, una noche de hace seis años. Ayo empieza a recitar las palabras que activan al Soldado de Invierno ante la mirada preocupada de Bucky (Sebastian Stan), Lobo Blanco, y en la pantalla se van sucediendo escenas del matón de HYDRA mientras el protagonista se resiste a volver a convertirse en él. Con lágrimas en los ojos, comprueba que por fin es libre después de que ella pronuncie "vagón de carga" y no tenga efecto en él.

Bucky y Ayo (Florence Kasumba)

De vuelta en Riga, Letonia, Ayo se enfrenta a Bucky por haber liberado a Zemo y le da 8 horas antes de ir a por él. De regreso con Sam (Anthony Mackie) y el villano sokoviano, Barnes les advierte de que las Dora Milaje están detrás de Zemo. Justo entonces descubren que Karli Morgenthau (Erin Kellyman), líder de los Sin Banderas, ha volado un almacén del CRG (Consejo de Repatriación Global), dejando tres muertos.

Zemo define a la joven como una supremacista y vuelve a cargar contra la idea del supersoldado, afirmando que siempre trajo problemas, desde los nazis hasta Ultrón. "El deseo de ser un superhumano no se puede separar de los ideales supremacistas", asegura, añadiendo que la única manera de pararla es matándola. Bucky responde que el suero no corrompió a Steve (Chris Evans). "Pero no ha habido otro Steve Rogers, ¿no?", contraataca este.

No aceptes dulces turcos de extraños

Tras la muerte de Donya Madani (Veronica Falcon), pilar de la comunidad de los Sin Banderas, los protagonistas esperar sorprender al grupo terrorista en el funeral de esta. En un lugar abandonado, estos rebeldes mira las noticias, en las que informan del desarrollo de una nueva Ley Correctiva que restauraría las regulaciones fronterizas y aceleraría la vuelta a la normalidad.

Entre tanto, Sam y Bucky buscan pistas sobre Donya en el lugar en el que se refugiaba como desplazada, pero nadie confía en ellos. Zemo, valiéndose de delicias turcas (las favoritas de su hijo) y cierta nana sobre una oveja negra llama la atención de los niños del patio y consigue que una pequeña le diga cuándo será el funeral de Madani, información que el barón se guarda por el momento.

Zemo fidelizando pequeños aliados con dulces turcos

De regreso en la mansión en la que se alojan, Sam defiende a Karli, la única que lucha por los desplazados. Durante el Lapso, la gente podía desplazarse entre países, el mundo se unió, pero con el regreso de los desaparecidos, todo volvió a ser como era. Sam defiende que las motivaciones de Karli son diferentes a las de otros villanos a los que se han enfrentado.

En plena charla, Bucky sonsaca a Zemo que el funeral de Madani se celebrará esa misma tarde, pero el sokoviano prefiere no desvelar más detalles para asegurarse de que no lo entregan aún a las autoridades. Ante la falta de datos, Sam contacta con Sharon para pedirle ayuda y esta le avisa de que el Agente de Poder está furioso y quiere el suero de vuelta.

Héroes de manos sucias

Nos reencontramos con Karli en un cementerio. Una de las tumbas, la de Lukasz Kovaszsik, esconde el famoso suero con el que pretenden crear más supersoldados. Se trata de la tumba del abuelo de uno de los Sin Banderas, que luchó contra los nazis en la II Guerra Mundial. Este le cuenta a Karli que de niño era fan de Capitán América. "No creí que pudiera haber otro Capitán América hasta que te conocí", le dice a Karli, a la que describe como una líder que conoce el dolor de la gente: "Los héroes de ahora tienen que ensuciarse las manos".

Mientras, Bucky, Sam y Zemo se topan con John Walker (Wyatt Russell) y Lemar Hoskins (Clé Bennett). El nuevo Capitán América no está dispuesto a razonar con Karli, pero Sam insiste en hablar con ella en el funeral. Afortunadamente, Lemar consigue convencerlo de que deje a Falcon conversar con la joven cuando la niña aliada de Zemo los conduce al lugar donde celebran el funeral.

Zemo, Bucky y Sam acompañados por John Walker (W. Russell) y Lemar Hoskins (C. Bennett)

Al llegar allí, Sam intenta hacer ver a Karli que la entiende, que entiende su frustración. Ella le dice que tal vez esté haciendo del mundo un lugar mejor, pero él responde que no es mejor si mata gente. "La gente contra la que lucho intenta quitarte tu hogar, Sam", se justifica ella y le pregunta por qué no los para. "Mi hermana se pregunta lo mismo", afirma él: "Estoy de acuerdo con tu lucha, pero no con tu forma de librarla".

Justo cuando parece convencerla, llega un impaciente John Walker para detener a Karli. Esta consigue huir de Capitán América, pero no de Zemo, quien, tras herirla con un disparo, da con las dosis de suero de Karli y empieza a pisarlas, destruyéndolas. La joven líder aprovecha para escapar una vez más, pero John Walker llega a tiempo para frenar al sokoviano y guardarse una última dosis del suero antes de que llegue el resto.

Tomarse o no el suero, esa es la cuestión

No muy lejos de allí, Karli recibe un mensaje amenazador del Agente de Poder: quiere el suero de regreso, o acabará con ella. Los frentes se multiplican porque a esa amenaza se suma su 'guerra' con los protagonistas. "Sé cómo lidiar con Sam sin una lucha directa. Los separamos. Y luego matamos al Capitán América", dice Karli.

De regreso en la mansión en la que se alojan, Sam contacta con Sharon para que vigile a Walker. Zemo, desde su sofá, con un vaso de alcohol en la mano y una toalla sobre los ojos, pregunta a Sam si, de haberle ofrecido el suero, lo habría aceptado, a lo que este responde que no. Zemo le dice que no tenga esperanzas en Karli. "No podemos permitir que ella y sus acólitos sean otra fracción de dioses entre gente normal", le dice: "Los supersoldados no pueden existir".

Zemo con el suero y John Walker derrotado por las Dora Milaje

Walker llega a la guarida de los protagonistas y exige que le entreguen a Zemo, pero Sam le dice que lo necesitan. Cuando están a punto de llegar a las manos, las Dora Milaje entran en el salón en busca del barón, pero no tardan en pelearse con el nuevo Capitán América. Cuando Sam y Bucky (que hasta pierde el brazo biónico) intervienen para que las guerreras no acaben con John y su compañero, Zemo aprovecha para escapar sigilosamente por el baño. Se hace "Un Chapo", lo describe Sam.

Walker está frustrado por haber perdido ante unas guerreas que ni siquiera eran supersoldados. En una cafetería, este pregunta a Lemar si se tomaría el suero si pudiera. Este responde que sí y le dice que ese poder solo hace que una persona saque más de sí misma, poniendo como ejemplo a Karli y Steve. "¿Y yo?", pregunta John. "Tú ya tienes tres Medallas de Honor. Tomas las decisiones correctas en plena batalla". "Tres símbolos de excelencia para que nunca olvide el peor día de mi vida", asegura, refiriéndose a lo que hicieron en Afganistán, dejando entrever sus actos más macabros en la guerra. Y, sin embargo, con ese suero podría salvar más vidas...

Legado ensangrentado

Karli se pone en contacto con Sarah Wilson (Adepero Oduye), la hermana de Sam, quien le promete que su hermano no trabaja con el nuevo Capitán América. La líder de los Sin Banderas quiere verse con Sam a solas, por lo que le pide que pase a su hermano las coordinadas que le va a enviar. Si él no aparece, amenaza con ir a buscar a Sarah y sus hijos.

Pese a todo, Bucky decide acompañar a Sam al encuentro con Karli. Allí, ella le pide que se una a ella o la deje ir. Entre tanto, Sharon está rastreando a Walker y avisa a Sam de que este va a por los Sin Banderas, por lo que deciden ir en su busca. El grupo rebelde ha capturado a Lemar mientras el nuevo 'Capi' se enfrenta a un supersoldado. Falcon llega justo a tiempo para ver cómo Walker lanza por los aires a uno de los supersoldados de Sin Banderas y destroza su arma. Alguien se ha tomado el suero del supersoldado, como ya hiciera en las viñetas.

John Walker con el escudo bañado de sangre

Lemar consigue soltarse mientras John, Bucky y Sam se enfrentan a más Sin Banderas. Karli se suma al enfrentamiento y hiere de gravedad a Lemar. La posible muerte de su amigo provoca que John pierde los estribos y, en plena calle, mate con furia (y a escudazos) al compañero de Karli. Esta lo presencia consternada entre la multitud que graba la violenta escena con sus móviles.

El cuarto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno demuestra que ya hemos pasado el ecuador de la serie y coloca las piezas sobre el tablero para el futuro jaque mate. Brühl se confirma como robaescenas oficial de la serie, Walker como un Capitán América dominado por su ira y Karli como la personificación del debate moral y social que plantea la serie. Ella es la reflexión sobre la supremacía y los nacionalismos, sobre la violencia y sus múltiples interpretaciones, sobre esos 'el fin justifica los medios' y la importancia (o no) de las motivaciones detrás de todo acto cuestionable.

La acción sigue avanzando muy poco a poco en una ficción que ha resultado ser más pausada de lo que esperábamos, al menos hasta el momento, con escenas totalmente prescindibles que no terminan de aportar nada a la historia. Llegados a este punto, hay tal vez demasiados frentes abiertos en lo que a subtramas y personajes se refiere: Walker como supersoldado, el Agente de Poder, los misterios de Carter, los Sin Banderas, los traumas de los protagonistas, las Dora Milaje, el mundo que se desmorona tras el Lapso... Quien mucho abarca... Y, encima, como dice Zemo: "No ha habido otro Steve Rogers". Así que a ver cómo salimos de esta. Suerte que estamos en manos de Marvel.

Falcon y el Soldado de Invierno está disponible en Disney+.