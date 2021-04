Hace cinco años, Daniel Brühl (Barcelona, 1978) llegó a Marvel para desequilibrarlo todo en Capitán América: Civil War. Su villano, el barón Zemo, no era el enemigo más poderoso al que los vengadores se habían enfrentado, tampoco el más extraordinario. Y, sin embargo, aquel hombre 'normalucho' con gafitas desembocó en uno de los malos más manipuladores y peligrosos del MCU.

El antagonista tras la Guerra Civil vengadora definitiva, un malo malísimo de thriller de espías, hizo del clásico 'divide y vencerás' el arma de venganza definitiva. La huella que dejó Zemo en el universo comandado por Kevin Feige, que prefirió encerrarlo en Civil War a acabar con él, tiene mucho que ver con el inconmensurable talento actoral de Brühl.

Hijo de padre alemán y madre catalana, nacido en Barcelona pero criado en Colonia, el actor tienes tras de sí más de 25 años de carrera en varios países, en diversos idiomas. Solo por citar unos pocos títulos, Good bye, Lenin! le valió el primer gran reconocimiento, Salvador (Puig Antich) el Goya y Malditos bastardos su billete en primera a Hollywood. A proyectos recientes como la serie El alienista, o las películas The Cloverfield Paradox y 7 días en Entebbe hay que sumar su debut en la dirección, Next Door, que ha estrenado este año en la Berlinale.

Antes de verlo en The King's Man: La primera misión, el actor germano-catalán se ha reencontrado con Zemo en Falcon y el Soldado de Invierno. Le ha bastado con un episodio para convertirse en el gran protagonista de la serie marvelita, gracias en parte a un baile que ha conquistado las redes y que fue fruto de la improvisación de Brühl. Hablamos con él sobre su regreso a Marvel.

¿Cómo ha sido reencontrarte con Zemo?

Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Siempre te sientes muy orgulloso si te llaman y te reactivan porque muestra que no lo hiciste tan mal la primera vez. Cuando terminé Civil War, supe que era buena señal que no me mataran y me metieran en esa cárcel en Berlín porque, con suerte, algún día Zemo saldría de esa prisión. Pero no hubo ningún plan en concreto y a lo largo de los años también me olvidé un poco de la cosa. Me sorprendió mucho cuando me llamaron para Falcon y el Soldado de Invierno hace dos años, mientras rodaba la segunda temporada de El alienista en Budapest.

Este es un Zemo diferente al de Civil War.

Lo que me alegró aún más que volver a Marvel fue leer los guiones porque era una versión diferente de Zemo. Me ofrecieron explorar algo nuevo, aspectos de Zemo que yo conocía de los cómics y que eché un poco en falta en mi interpretación en Civil War, aunque disfruté mucho con el personaje. Que ahora tenga más sentido del humor, pueda llevar la máscara, que podamos explorar su pasado familiar, que sea un noble… Me ha permitido trabajar con cierta arrogancia, ironía y sentido del humor, y eso me ha encantado. Ha sido una versión refrescante y divertida.

¿Cómo estás viviendo el fenómeno en torno al baile de Zemo en redes?

[Ríe] ¡Es divertidísimo! Me lo paso pipa porque no me lo puedo creer. Son esas locuras de internet que dios sabe por qué se dan... Yo me tronché de risa cuando recibí los primeros mensajes de amigos míos, también desde España o Francia, con diferentes versiones de canciones. Me lo paso bomba con esto.

¿Cómo surgió la escena?

Es absurdo porque fue un momento improvisado. Cuando vi la pista de baile y a los figurantes pasándoselo bomba, escuchando la música en el club, pensé: "Bueno, después de tantos años en la cárcel, Zemo debería moverse un poquito, ¿no?". Luego vi las reacciones de Sebastian [Stan], Anthony [Mackie] y del quipo, que se tronchaban de risa con mis movimientos de Zemo. Es un baile patético y estaba seguro de que sería una buena broma para el rodaje pero que no iba a acabar en la serie. Sin embargo, por suerte, han sobrevivido un par de segundos de este baile tan épico y a mí me divierte mucho.

Hay malos muy malos, como el nazi al que diste vida en Malditos bastardos, y villanos con claroscuros, con los que empatizas, como Zemo. ¿Con cuáles te quedas?

Los personajes ambiguos siempre apetecen mucho porque, además, así percibo la vida y a los seres humanos. Todos tenemos un lado oscuro que no nos gusta que se vea o que nos domine, pero forma parte del ser humano. Por eso sentimos tanta fascinación por los villanos, porque eso es parte de nosotros, en un nivel u otro. Esto siempre me encantó de Zemo, aunque, en los cómics, él venía de una familia nazi y antes de quedar con Kevin Feige por primera vez en Londres, cuando quería hablarme de este personaje, yo pensé: "Uy, si va por ese camino lo mismo no lo hago porque eso no me interesa, no quiero hacer otra vez de nazi, de supermalo".

¿Qué te llevó a aceptar?

Kevin Feige es un genio porque reinventó completamente a este personaje y lo cambió a mi favor. Me quedé supersorprendido cuando nos reunimos porque me dijo: "No, olvídate de los cómics. Vamos a hacer un villano que tiene motivaciones muy humanas, un tío que también nos cause una cierta empatía". Zemo no es un malo cliché, que todo lo que hace no tiene sentido. Sus acciones siempre nacen del sufrimiento personal y del dolor, de un lado muy humano, y eso me gusta.

Falcon y el Soldado de Invierno reflexiona sobre el nacionalismo. Tú, que eres un poco de todas partes, ¿qué opinas al respecto?

Desafortunadamente esto siempre vuelve a pasar en la historia. Ciertas tendencias nunca desaparecen: no han desaparecido ni el racismo, ni el fascismo, ni el nacionalismo… Como yo crecí, esto nunca formó parte de nuestra educación, de nuestra cultura, porque yo siempre me sentí europeo. Y ahí sí que tuve la suerte de nacer en una familia muy multicultural y por eso siempre alucino con esos nacionalismos.

En estos tiempos que vivimos, con una crisis ecológica, con una crisis política y social mundial, porque estamos viviendo en un mundo globalizado, tenemos que estar unidos y no dividirnos entre naciones o provincias o lo que sea. No sé qué pasará en el futuro, si vamos por buen camino o no. Con las elecciones en EE UU, he visto que también pueden pasar cosas positivas. No hay que amargarse demasiado y solamente ver lo negativo. De momento, es difícil ver lo positivo, los cambios positivos, pero los hay de vez en cuando.

