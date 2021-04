Disney lanza el Zemo Cut: ya puedes ver el baile extendido del Barón Zemo en ‘Falcon y el Soldado de Invierno’

A la segunda serie de Marvel destinada a Disney+ tras Bruja Escarlata y Visión le está costando conectar con sus espectadores, pero justo lindando su ecuador se topó con el mo#do de recabar el amor de Internet. Fue gracias a la escena menos pensada (y a una que, como comentábamos, tiene una localización en el tercer capítulo bastante desconcertante): esperando a que Sharon Carter aclarara el paradero de un científico clave en su investigación, el grupo formado por Bucky, Sam y el reaparecido Barón Zemo se relajaba en una discoteca de Madripoor. Zemo, interpretado por Daniel Brühl, acaparaba entonces todo el protagonismo gracias a su peculiar forma de mover el esqueleto.

El baile de Brühl ha causado sensación en redes sociales y dado pie a múltiples memes. Según el actor dejó caer que había más metraje de este que se había quedado en la sala de edición, los fans se movilizaron para exigir ver el “Zemo Cut”, siguiendo la estela del #ReleaseTheSnyderCut que logró que Warner estrenara La Liga de la Justicia de Zack Snyder cuatro años después de la que vimos en cines. Marvel ha tardado algo menos, y escasas horas después de que se concretara el clamor internetero ha publicado un vídeo con extra de imágenes de Brühl convirtiéndose en la estrella de Madripoor. Sosteniendo ese baile que, según nos contaba, “era patético, nunca pensé que llegaría a la serie”.

El Zemo Cut no es la primera vez que Marvel satisface instantáneamente al fandom al hilo de sus series. Con Bruja Escarlata y Visión, sin ir más lejos, descubrió que muchos espectadores habían sido seducidos por la canción It’s Been Agatha All Along que interpretaba Kathryn Hahn, y lanzó de inmediato un videoclip extendido de la misma. A falta de estrenos en cines (parece que Viuda Negra llegará finalmente este 9 de julio bajo el tristemente célebre modelo híbrido), el MCU tiene que mimar a sus espectadores televisivos, y este chispeante Zemo Cut es la prueba más estrafalaria (y estilosa).

Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.