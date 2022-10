¿Quién es Ewan Mitchell? El adulto Aemond Targaryen que impresiona en 'La casa del dragón'

Las elipsis temporales de La casa del dragón en su primera temporada llevan a que cada semana estemos viendo rostros nuevos para interpretar a personajes ya conocidos. Así, aunque la serie de HBO tenga un plantel de personajes principales relativamente limitado (sobre todo si lo comparamos con la coral Juego de tronos), los constantes cambios de intérpretes hacen que el elenco vaya renovándose en cada episodio.

En el episodio 8, titulado "El Señor de las Mareas", hemos conocido a quien será el intérprete definitivo del príncipe Aemond Targaryen, el segundo hijo del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) con Alicent Hightower (Olivia Cooke). Se trata de Ewan Mitchell, un actor británico de 20 años que a partir de ahora encarnará a Aemond Targaryen en lo que queda de temporada de La casa del dragón y, previsiblemente, en la futura segunda temporada.

Hasta ahora, el papel de este temperamental segundo hijo de Viserys y Alicent había sido interpretado con inquietante visceralidad por Leo Ashton. De hecho, igual que ha sucedido con otros cambios de intérprete al ganar años los personajes, como ocurrió con las protagonistas Rhaenyra y Alicent, muchos espectadores han alabado la precisión del casting y el trabajo del dúo de actores para hacernos creer que estamos viendo a la misma persona unos años después.

Leo Ashton | Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) 🙌❤️



Give that casting director a fucking raise #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/3BRRTJ24sC — Vishnoo Prashanth (@vishnufam) October 10, 2022

La primera intervención de Ewan Mitchell como Aemond ha tenido lugar en el episodio 8, captando de inmediato la atención del público con sus actos durante el breve espacio de tiempo que aparece en pantalla. Con un brindis pronunciado durante la accidentada cena familiar de los Targaryen, Mitchell se ha asegurado de que a partir de ahora los espectadores de La casa del dragón no le quiten el ojo de encima. Precisamente, el que le falta a su personaje tras lo ocurrido en el episodio 7, que le hace llevar un parche a cambio de tener su propio dragón.

Ewan Mitchell: el actor más esquivo de 'La casa del dragón'

No tiene perfil de Instagram, no usa Twitter ni redes sociales. Ewan Mitchell no es el típico actor joven de una serie de éxito masivo a nivel mundial. Este británico de 20 años lleva su vida fuera de la ficción con gran privacidad, por lo que esperamos que el repunte de popularidad que experimentará por su aparición en La casa del dragón no le afecte más allá de abrirle otras puertas profesionales.

Eso sí, esta no es la primera serie de éxito de Mitchell. Aunque a otra escala, el actor ya se convirtió en alguien reconocible por interpretar a Osferth, uno de los protagonistas de El último reino, la serie de la BBC (emitida fuera de Reino Unido por Netflix) que adapta las novelas históricas de Bernard Cornwell ambientados en la Gran Bretaña medieval.

Otros papeles anteriores de Ewan Mitchell en las series incluyen personajes recurrentes en títulos como Hotel Halcyon (2017), El mundo en llamas (2019) y Trigger Point (2022). No obstante, si quieres ver una película de calidad con Ewan Mitchell en el reparto te recomendamos una de sus pocas incursiones en el cine: High Life (2018), el filme de ciencia ficción espacial de Claire Denis protagonizado por Robert Pattinson.

