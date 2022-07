Ethan Hawke aceptó hacer 'Caballero Luna' porque "es lo que Paul Newman habría hecho"

Ethan Hawke es un actor muy reputado, pero también un grandísimo cinéfilo, y un conversador lúcido que a cada tanto maravilla a los aficionados con su tranquila erudición. Es por ello que este 2022 se ha permitido alternar dos proyectos muy distintos: por un lado ha interpretado al villano Arthur Harrow en la serie de Marvel Caballero Luna (dándole la réplica a un esquizofrénico Oscar Isaac) y por otro ha desarrollado toda una serie documental para HBO Max titulada The Last Movie Stars. Esta es donde ha podido canalizar su pasión por el cine, ya que supone un estudio de la vida de Paul Newman y Joanne Woodward.

Son proyectos sin mucho que ver entre sí, pero de los que durante una entrevista con Insider Hawke ha aclarado una sorprendente relación. Hace pocos días el actor de Antes del amanecer concedió una jugosa entrevista reflexionando sobre el cine y aclarando cuestiones como la jubilación anticipada de su amigo Peter Weir (director de El club de los poetas muertos): ahora ha vuelto para conversar animadamente sobre la pasión que siente por Paul Newman, y asegurar que fue pensar en su figura lo que motivó que aceptara trabajar con Marvel. Hawke dudaba inicialmente si trabajar en Caballero Luna; desde luego, no es el tipo de proyectos donde suele involucrarse de un tiempo a esta parte.

“Recuerdo que estaba sentado en mi mesa y acababan de ofrecerme Caballero Luna, y estaba intentando decidir si la hacía o no. Mi hija menor, Indiana, que entonces tenía 10 años, me dijo ‘bueno, papá, ¿qué haría Paul?’”. Y esa fue la pregunta mágica. Paul Newman, claro, nunca hizo películas de superhéroes, pero Hawke percibe gestos en su carrera que le motivan a pensar que no se habría mantenido alejado de grandes superproducciones que podían granjearle mucho dinero. Por ejemplo, su participación en El coloso en llamas de los años 70, una película de catástrofes que fue todo un bombazo en taquilla.

“¿Admiraba los éxitos de taquilla y las películas de superhéroes? No, no lo creo. Odió hacer El coloso en llamas. Esa era su idea de una gran venta. Se le ve con dolor físico en esa película”, cuenta Hawke sobre Newman, que falleció en 2008 (mismo año, curiosamente, que el Universo de Marvel fuera inaugurado con Iron Man). El actor cree que Newman habría aceptado hacer Caballero Luna aunque solo fuera por mantener a su familia. “Sigue siendo un trabajo. Tienes que poner comida en la mesa”. Esto no quita que Hawke no terminara disfrutando la experiencia, pues siempre ha intentado percibir un equilibrio entre el arte y el negocio.

“Soy un actor y así es como pago las facturas médicas de mis hijos, así es como pongo un techo sobre nuestras cabezas”, explica. “Mi trabajo no es cambiar el mundo y convertirlo en un lugar perfecto. Lo que tengo que hacer es un buen trabajo, lo mejor que pueda. Así que todos decidimos que debería hacerlo. Y me alegro de haberlo hecho”.

