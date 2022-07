¿Provocaron Johnny Depp y Russell Crowe la jubilación anticipada del director de 'El show de Truman'?

Pocos cineastas han salido de Australia con el talento de Peter Weir. El director triunfó en su país con Picnic en Hanging Rock o El año que vivimos peligrosamente (protagonizada por otro icono australiano, Mel Gibson), hasta que en los 80 se mudó a EE.UU. y siguió firmando grandes títulos. Fue cuando se asoció con Harrison Ford en el díptico Único testigo/La costa de los mosquitos, cuando dirigió El club de los poetas muertos, y cuando a finales de los 90 encadenó El show de Truman y Master and Commander: Al otro lado del mundo. Pero poco después, sin mediar palabra, Weir se retiró. Hoy vuelve a estar de actualidad gracias a la decisión de la Academia de entregarle un Oscar honorífico en 2023, luego de las seis nominaciones que llegó a obtener por su trabajo.

La última película que dirigió Weir se estrenó hace doce años: un drama bélico titulado Camino a la libertad que se saldó con críticas catastróficas. Pese a ello, muchos cinéfilos lamentan la jubilación anticipada del firmante de La última ola, empezando por Ethan Hawke. Hawke trabajó a las órdenes de Weir en El club de los poetas muertos y se convirtió en un gran amigo del cineasta. Hoy, además de protagonizar títulos de renombre como Black Phone, Caballero Luna o El hombre del norte (por no hablar de su fascinante colaboración con Abel Ferrara, Zeros and Ones), Hawke acaba de estrenar una serie documental en HBO Max (por ahora solo disponible en EE.UU.): The Last Movie Stars.

Se trata de un análisis de las figuras de Paul Newman y Joanne Woodward, popular matrimonio de Hollywood, y al hilo de ella ha concedido una generosa entrevista a IndieWire. El texto, como es habitual en Hawke, está lleno de observaciones lúcidas sobre el cine y de comentarios entusiastas acerca de la profesión, pero también aclara los motivos que llevaron a Weir a dejar de trabajar a finales de los primeros 2000. “Creo que perdió el interés por el cine”, responde Hawke a la pregunta de por qué se retiró Weir. “Disfrutaba mucho del trabajo cuando no tenía actores que le hicieran sufrir. Russell Crowe y Johnny Depp le rompieron”.

Weir trabajó con Crowe, actor con fama de difícil, en Master and Commander. Y con Depp mantuvo una sonora polémica allá por 2007, de la que tomaron buena nota los medios. Entonces Weir iba a dirigir una película titulada Shantaram, escrita por Eric Roth (Munich) y desarrollada por Warner Bros. con el protagonismo de Depp. Shantaram se basaba en las memorias de Gregory David Roberts, personaje magnético que había empezado a robar bancos en Australia mientras era adicto a la heroína. Pero su vida dio muchas vueltas, y luego de escapar de una prisión de máxima seguridad se reinventó como médico en la India para terminar combatiendo al ejército soviético en Afganistán.

Depp iba a haber interpretado a Roberts, pero sus desacuerdos con Weir con respecto al proyecto motivaron el agotamiento del cineasta. Así que Weir se marchó para rodar Shadow Drivers (film que tampoco llegó a prosperar), y Warner contrató a Mira Nair. Nair venía de La feria de las vanidades, y en los años siguientes rodaría tanto La reina de Katwe como la actual serie de La búsqueda (National Treasure) que prepara Disney. Shantaram, por su parte, fue cancelada, pero estos días se ha convertido en una serie que Justin Kurzel (Macbeth, Assassin’s Creed) prepara con el protagonismo de Charlie Hunnam para Apple TV+.

¿Qué pasó, entretanto, con Weir? Pues que lidiar con Depp y Crowe tan de seguido le dejó exhausto. “Sería alguien muy raro hoy día, un artista popular. Hacía películas convencionales que a la vez eran artísticas”, reflexiona Hawke. “Para tener el presupuesto de El show de Truman o Master and Commander, necesitas un Russell Crowe o un Jim Carrey. Creo que Harrison Ford y Gérard Depardieu eran más su tipo de actores. Eran sus amigos y no se veían a sí mismos como importantes”. Depardieu trabajó con Weir en Matrimonio de conveniencia, siendo otro intérprete con el que sí supo entenderse antes de colapsar. Hoy, gracias al Oscar honorífico, toca reivindicar su legado.

