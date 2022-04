Ethan Hawke explica los cristales rotos de 'Caballero Luna': "Fue idea mía, pero no hice un Daniel Day-Lewis"

Si has visto el comienzo de Caballero Luna, seguro que las palabras que vienen a tu mente al evocarlo son "¡uy, qué daño!" o sus equivalentes. Algo que no se debe a las andanzas de Oscar Isaac como superhéroe Marvel con trastorno disociativo, sino a ese momento en el que Ethan Hawke, supervillano titular, llena sus zapatos de cristales rotos.

Ahora, gracias a declaraciones del propio Hawke a Variety (vía Deadline) sabemos que la idea de ese momento fue del propio actor. Todo ello con la noble intención de impactar al público como lo hubiera hecho una splash page (una ilustración a página completa) en un cómic.

Eso sí: para tranquilidad de todos, Hawke también detalla que usó cristal falso que se hizo arenilla bajo sus pisadas. Según explica, no quería "hacer un Daniel Day-Lewis" y cortarse las plantas de los pies.

"Cuando lees un tebeo, algunas de las páginas tienen ocho viñetas, otras 16, otras cuatro y, de cuando en cuando, le dan al villano una ilustración a página completa", señala Hawke. "Y yo no paraba de preguntarle a los guionistas y los directores: 'si esto fuese un cómic, ¿cuál sería la splash [de Harrow, su personaje]?'. Y ellos me decían: '¿cuál crees tú?".

Así pues, Ethan Hawke meditó sobre el tema y sobre "esa gente que es espiritual y que se vuelve loca debido a su propio orgullo, y cómo eso se vuelve contra ellos y les hace automutilarse en secreto y odiarse a sí mismos". Esa reflexión ("nadie está libre de pecado si es humano") le hizo concebir la imagen de Harrow "escuchando un himno mientras llenaba sus zapatos de cristales rotos, a escondidas".

Cuando el actor propuso su idea, continúa, los responsables de la serie no se lo pensaron dos veces: "Me dijeron 'es una gran idea, vamos a rodarlo y a empezar el show con esa escena'. Y yo me quedé en plan 'bueno, vale, estos tíos quieren jugar de verdad". Nos alegra saber que sus pies no pagaron el pato de su genial intuición…