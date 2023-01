"Este es el camino": Tráiler final de la tercera temporada de 'The Mandalorian'

El fandom respiró tranquilo (al menos quienes quisieron verla, que no fueron tantos) cuando Andor enderezó el maltrecho pabellón galáctico durante la emisión de una primera temporada modélica, que logró quitar el mal sabor de boca despertado por Obi-Wan Kenobi. No obstante, mientras la serie de Diego Luna prepara su segunda entrega, a Star Wars le toca volver a las coordenadas que mejor le funcionan, así que la tercera temporada de The Mandalorian es inminente. Esto es, no solo la serie live action de Star Wars que más éxito ha tenido en Disney+, sino también la que mayor consenso ha acogido entre los fans, maravillando a todos con las aventuras de Mando (o Din Djarin) y Grogu.

The Mandalorian está desarrollada por Jon Favreau y Dave Filoni, y tuvo una especie de (inesperado) apéndice hacia el final de El libro de Boba Fett, que terminó nutriendo la continuidad de la serie madre de cara a esta tercera temporada. Así se resolvió el delicado cliffhanger de la segunda, con el emotivo reencuentro de Mando y su Baby Yoda de cara a regresar a Mandalore y el protagonista intente hacer las paces con los habitantes de su planeta. Ese es el planteamiento de la tercera entrega de The Mandalorian, cuyo nuevo avance llega en paralelo a que el protagonista Pedro Pascal haya estrenado en HBO otra serie que congrega todas las miradas: la adaptación del videojuego The Last of Us.

The Mandalorian vuelve el 1 de marzo, y en el tráiler final podemos ver tanto a Greef Karga (Carl Weathers) de vuelta como a parte de los mandalorianos y al amiguete Babu Frik, que regresa a la saga 26 años antes de cuando le conocimos en El ascenso de Skywalker. También vemos de pasada a aquel mono-lagarto que aparecía como mascota de Jabba el Hutt en El retorno del Jedi, aunque puede que solo se trate de otro miembro de la misma especie. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

