'Andor': La línea roja de 'Star Wars' que Disney no dejó cruzar

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ANDOR]

Desde que Disney+ aterrizara en el competitivo mercado del streaming, universos como el de Marvel o el de Star Wars no han parado de crecer con sus apuestas televisivas. En el caso de la Galaxia muy, muy lejana, su expansión en la pequeña pantalla ha dado una segunda vida a una saga algo denostada en el cine, todo gracias a series tan brillantes como The Mandalorian y la más reciente Andor.

Si bien la precuela de Rogue One tuvo en sus primeros episodios detractores que criticaban su falta de ritmo, con el transcurrir de los capítulos se ha convertido en una aproximación sugerente y original a la franquicia galáctica, adentrando al espectador en los tejemanejes del Imperio y la desesperación de los rebeldes.

La primera temporada de la ficción de Diego Luna se despedía hace una semana con un último y emotivo episodio en el que Cassian Andor regresaba a Ferrix para el funeral de Maarva (Fiona Shaw). Durante la comitiva fúnebre, B2EMO proyectaba el holograma de su dueña con un último mensaje en el que alentaba a los presentes a rebelarse contra el Imperio.

Nada más ver el capítulo, varios espectadores aseguraron que el discurso había sido editado: al parecer, Maarva gritaba "Fuck the Empire!" ("¡Que le jodan al Imperio!"), tal y como se puede leer en sus labios, pero lo editaron para que se escuchara "Fight the Empire!" ("¡Enfrentaos al Imperio!").

La actriz Denise Gough, que da vida a Dedra Meero, ha confirmado esta teoría en una entrevista para Empire Online (vía Comic Book Movie): "La voz de Fiona se oía por encima de todos nosotros. Pero al final no dice: 'Fight the Empire!'. Dice: 'Fuck the Empire!’. Todos estábamos muy emocionados con eso. Pero no pudimos conservarlo, obviamente".

No es una decisión sorprendente tratándose de Disney+ y Lucasfilm, cuyo contenido suele ser familiar, sobre todo teniendo en cuenta que Andor no tiene clasificación para adultos. Afortunadamente, pese a este cambio en el guion, el discurso de Maarva sigue siendo igual de poderoso y fundamental para que la rebelión contagie a los habitantes de Ferrix. Asimismo, sus palabras son decisivas para que Andor se decida a luchar junto a Luthen (Stellan Skarsgård) contra el Imperio.

Tocará esperar hasta 2024 para reencontrarnos con los protagonistas en una segunda temporada que conectará con el comienzo de Rogue One. Con apuestas tan bien desarrolladas como Andor, la Galaxia puede seguir expandiéndose productivamente en la pequeña pantalla.

