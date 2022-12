La tercera temporada de 'The Mandalorian' se estrenará finalmente en marzo de 2023

Ayer se celebró la Comic Con de Brasil, marcada por los tráilers de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 y la quinta entrega de Indiana Jones. De esta última pasamos por fin a conocer su título, Indiana Jones y el dial del destino, de forma que junto a los avances correspondientes pasó inevitablemente desapercibido otro anuncio de cierta enjundia para Disney. Y, en concreto, Lucasfilm, que además de Indiana Jones es la filial responsable de Star Wars. La franquicia ideada por George Lucas completó recientemente la emisión de la primera temporada de Andor: una serie que ha agradado enormemente a la crítica pero que se ha topado con una audiencia mucho menor a la de las anteriores ficciones galácticas.

Dicho de otro modo, no ha igualado en absoluto el fenómeno The Mandalorian, serie live action que enderezó el pabellón de Disney tras la la discutida trilogía de secuelas. The Mandalorian ha causado impacto hasta el punto de que Lucasfilm le dé prioridad a la producción televisiva, y de que incluso una serie distinta como es El libro de Boba Fett haya resultado ser, en sus últimos episodios, una continuación de las aventuras de Mando y Grogu. La tercera temporada de The Mandalorian, así las cosas, nos reunirá con el cazarrecompensas y la criatura anteriormente conocida como Baby Yoda, y hasta ahora lo único que sabíamos de su estreno es que llegaría en febrero de 2023, sin especificar día.

Esto ha cambiado en la Comic Con de Brasil, con Disney revelando que la fecha oficial para el estreno de The Mandalorian 3 es el 1 de marzo de 2023. Quedan, pues, poco más de dos meses para la vuelta de la serie más exitosa de Star Wars, y de ella ya sabemos que reaparecerán Pedro Pascal en compañía de Carl Weathers, Giancarlo Exposito o Katee Sackhoff. Christopher Lloyd tendrá un papel episódico, mientras la serie sigue teniendo al frente a Jon Favreau y Dave Filoni. Se ha confirmado, por otra parte, que el citado Weathers dirigirá uno de los nuevos episodios, y es muy probable que la elogiada Bryce Dallas Howard haga otro tanto.

