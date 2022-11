En marcha una serie de 'Indiana Jones' destinada a Disney+ (seguramente sin Harrison Ford)

Harrison Ford interpretará nuevamente a Indiana Jones en una quinta película prevista para el 30 de junio de 2023. Indiana Jones 5, eso sí, ha perdido a un director histórico (Steven Spielberg) en favor de James Mangold, y encuentra al actor protagonista con 80 años de nada. Ford, así las cosas, ha declarado que esta será la última vez que interprete al arqueólogo, mientras se especula que el film introduzca de algún modo un relevo, con posibilidades de que el elegido sea el misterioso personaje interpretado aquí por Phoebe Waller-Bridge. Sea como sea apenas sabemos nada de Indiana Jones 5, y Disney está resuelta a aplicar también a esta franquicia su política de no dejar IP que posea sin exprimir: es por ello que, según Variety, acaba de poner en pie una serie de Indiana Jones.

La Casa del Ratón, junto a Lucasfilm, han iniciado la búsqueda de guionistas que le planteen una historia prometedora dentro del universo de Indiana Jones. Es por ello que el proyecto se halla en una fase tempranísima, sin que se sepa nada más que el interés de Disney en prolongar la franquicia. Lo suyo es que la serie no termine de concretarse hasta después de que Indiana Jones 5 llegue a los cines en junio de 2023, y entonces pueda aclararse qué pasa con el protagonista: Ford no solo ha asegurado que se baja en la quinta película, sino que además ningún actor que no sea él puede encarnar al doctor Jones. Disney tendría que buscar a un sucesor, y que la serie de Indiana Jones se articule como un spin-off de la saga. Aunque a saber qué ideas traen los guionistas elegidos.

Quizá incluso se tanteen nuevas películas, pero por ahora y centrándonos en la serie hay que recordar que no sería la primera producida por Lucasfilm tras los pasos del arqueólogo. En 1992, poco después del estreno de Indiana Jones y la última cruzada, la ABC emitió Las aventuras del joven Indiana Jones, articulada como una precuela de la entonces trilogía con Sean Patrick Flanery interpretando a la versión adolescente del protagonista. Las aventuras del joven Indiana Jones, expandida a dos temporadas y unos cuantos especiales, también contó con Corey Carrier y George Hall poniendo rostro a Jones en diferentes momentos de su vida, y el mismo Ford llegó a hacer un cameo en un capítulo.

Puede que esto último sea lo máximo a lo que aspire la nueva serie, en caso de que Ford (que recientemente se unió al Universo de Marvel dentro de Thunderbolts) termine teniendo algún interés en participar.

