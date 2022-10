'Capitán América 4': Harrison Ford se une a Marvel sucediendo a William Hurt como el general Ross

El pasado marzo murió William Hurt a los 71 años. Dejaba una carrera a sus espaldas llena de papeles memorables y uno de ellos era el del general Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, a quien había interpretado por primera vez en El increíble Hulk de 2008. Por mucho que al film protagonizado por Edward Norton se le considerara entonces un paso en falso para el Universo de Marvel, Hurt (al igual que otros actores como, de forma más tardía, Tim Roth en el papel de Abominación) se mantuvo en la franquicia, y volvió a interpretarlo en Capitán América: Civil War o Viuda Negra, que en 2021 sería la última película del MCU donde participaría. Pero siguen habiendo planes para Ross, así que se imponía un relevo.

Y Kevin Feige ha encontrado al mejor. Desde hace cerca de una semana iban cundiendo rumores de que nada menos que Harrison Ford había sido elegido para suceder a Hurt como el ceñudo militar, y ahora IndieWire puede confirmar que es cierto: el mítico actor de Star Wars va a debutar en Marvel y será dentro de Capitán América: New World Order, cuarta aventura de uno de los personajes clásicos del universo. Eso sí, en esta ocasión tampoco se tratará del Capitán América original, pues el Steve Rogers de Chris Evans se jubiló en Vengadores: Endgame y tuvo que invertirse toda una serie, Falcon y el Soldado de Invierno, en dar con un sucesor. Este era, claro, Sam Wilson, alias Falcon, interpretado por Anthony Mackie y recientemente ascendido a Capitán América.

New World Order está dirigida por Julius Onah (The Cloverfield Paradox) y además de Mackie y Ford ya cuenta en el reparto con Tim Blake Nelson (otro regreso con respecto a El increíble Hulk, volviendo a interpretar a Samuel Sterns como posible villano, el Líder), con Shira Haas y con dos presencias de Falcon y el Soldado de Invierno como son Danny Ramírez y Carl Lumbly en los papeles de Joaquín Torres e Isaiah Bradley. New World Order está concebida como antesala del Thunderbolts que prepara Jake Schreier en tanto al Escuadrón Suicida de Marvel, y ambas mantuvieron su fecha de estreno durante un reciente ajuste en los calendarios que aplazó Deadpool 3, Blade o Vengadores: Secret Wars.

De este modo, New World Order llegaría el 3 de mayo de 2024 mientras Thunderbolts clausura la Fase 5 el 26 de julio del mismo 2024. En lo que respecta a Ford, que cuenta con 80 años, se trata de su enésima colaboración con Disney pues, más allá de la trilogía de secuelas de Star Wars, se ha visto envuelto en el rodaje de Indiana Jones 5. Aquí se encuentra acompañado de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen o Antonio Banderas mientras dirige James Mangold, y el estreno ha sido fijado para el 30 de julio de 2023.

