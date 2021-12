El parque temático de ‘Juego de tronos’ abrirá sus puertas el próximo febrero en Irlanda del Norte

Este abril se cumplieron diez años del estreno de Juego de tronos: una efeméride lo bastante definitoria como para regodearse en el fenómeno cultural de David Benioff y D.B. Weiss y olvidar lo discutibles que fueron los últimos compases. Una vez concluida esta adaptación de Canción de hielo y fuego, está claro que su éxito de audiencia va a espolear nuevas iteraciones del universo de George R.R. Martin (ya se ha producido una precuela, La Casa del Dragón, con vistas a estrenarse en 2022), y no es de extrañar que pronto vaya a abrir sus puertas un parque temático consagrado a Poniente. Se trata de Game of Thrones Studio Tour, que será inaugurado el próximo 4 de febrero pero sus entradas acaban de ser puestas a la venta en la web oficial.

Game of Thrones Studios Tour se enmarca en los Linen Mill Studios de Banbridge, en Irlanda del Norte (a poca distancia de Belfast), y nace a semejanza del Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter que ya lleva años acogiendo visitantes en Inglaterra. Linen Mill Studios ha sacado adelante este parque en asociación con Warner Bros. Themed Entertainment, aprovechando que el 75% de la serie de HBO se rodó en Irlanda del Norte (y un tercio de este en los propios Linen Mill Studios) para recrear en sus muros las principales localizaciones de Juego de tronos. De esta forma, Game of Thrones Studio Tour se compone de 33.000 metros cuadrados donde se dan cita el Gran Salón de Invernalia y la sala del trono de Rocadragón.

Así como, claro, rincones reconocibles de lugares como Desembarco del Rey o el Muro. Game of Thrones Studio Tour se anuncia como una experiencia interactiva donde los visitantes podrán asistir en primer plano a cómo se creó la serie, admirando su atrezo a través de armas, vestuario y heráldica, y recreando sus momentos favoritos de Juego de tronos. “Estamos encantados de confirmar la fecha de apertura y abrir oficialmente la venta global de entradas”, declara Peter van Roden, vicepresidente de Warner Bros. Themed Entertainment. “Esta experiencia increíble y única volverá a dar vida a la serie”.

“Esperamos dar la bienvenida a los fans de todo el mundo cuando abramos las puertas del Studio Tour y comience un nuevo capítulo de la historia de Juego de tronos en Irlanda del Norte”, proseguía. “Tras muchos años cerrado como estudio de cine, ha llegado el momento de adentrarse en los Siete Reinos”. En una línea similar se pronunciaba el Consejero Delegado de Turismo de Irlanda, Neil Gibbons: “Durante la última década, Irlanda del Norte ha dado la bienvenida a visitantes de todo el mundo al ‘verdadero Poniente’, donde se encuentran los impresionantes paisajes, costas y montañas que han protagonizado algunas de las escenas más memorables de la serie”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.