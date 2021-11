George R. R. Martin "suplicó" a HBO que 'Juego de tronos' tuviera 10 temporadas

¿Satisfizo a alguien el final de Juego de tronos? Pues, a estas alturas, podemos dudarlo. Por lo pronto, según el agente de George R. R. Martin, al escritor no le hacía ninguna gracia que el show se quedase en ocho temporadas.

Entrevistado para un libro sobre la trayectoria de HBO, el representante Paul Haas asegura que Martin le pidió a Richard Plepler, entonces CEO de la cadena, que alargara su recorrido hasta las 10 temporadas para así llegar a una conclusión más redonda.

"George volaba a Nueva York para almorzar con Plepler y suplicarle que rodaran 10 temporadas de 10 episodios porque había suficiente material para hacerlo", explica Haas en Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, del periodista Andrew Miller. Según el representante, Martin creía que una serie más larga sería "una experiencia más satisfactoria y más entretenida".

Sin embargo, los showrunners David Benioff y D. B. Weiss no estaban por la labor. "Estaban agotados y querían cambiar de aires, así que cortaron por lo sano y entonces las negociaciones pasaron a tratar sobre '¿cuántas temporadas podemos alargar esto?'. Porque, claro, HBO quería más".

En 2019, antes de que se emitiera el finale de Juego de tronos, Martin habló de esta insatisfacción en su 'no-blog'. "Me gustaría que hubiéramos tenido algunas temporadas más, pero lo entiendo", comentó, hablando tanto del cansancio de Benioff y Weiss como del deseo de muchos actores de decir adiós a sus personajes. "Todo esto está bien. No estoy enfadado ni nada de eso, pero aún me pica el gusanillo", concluyó el escritor.

Aun así, ni HBO ni George R. R. Martin (al que aún le quedan dos libros para terminar Canción de hielo y fuego, la saga literaria que puso todo esto en marcha) se han despedido de los Siete Reinos de Poniente: la precuela House of the Dragon tiene previsto debutar en 2022, aunque aún no sabemos cuál será su fecha de estreno.