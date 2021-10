¿Qué diferencia a ‘La Casa del Dragón’ de ‘Juego de tronos’?

Por muy polémicos que fueran sus últimos compases, Juego de tronos supuso un fenómeno cultural tan enorme que estaba claro que nadie iba a negarse a tratar de expandirlo del modo que fuera. De este modo, y al poco de que la serie concluyera, HBO se puso a trabajar en varios posibles spin-offs manteniendo su vínculo con George R.R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego con la que empezó todo. Si bien hubo una primera tentativa fallida, la cadena se apresuró a confirmar La Casa del Dragón como la primera derivación de Juego de tronos, consistiendo en una precuela que examinaría el linaje de Daenerys Targaryen 200 años antes de los acontecimientos narrados por la serie.

La Casa del Dragón ya ha revelado un teaser, y aunque HBO aún no se ha decidido a concretar una fecha de estreno (podemos esperarla para algún punto de 2022), el fandom de Juego de tronos ya está listo para volver a este mundo de fantasía medieval, y es lícito preguntarse cómo de similar será a la serie madre. Es decir, ¿será algo continuista, o HBO se decantará por una serie distinta? Está en manos de sus showrunners Miguel Sapochnik y Ryan Condal resolver esta cuestión, y el primero de ellos ha sido entrevistado recientemente por The Hollywood Reporter. Así, confirma que La Casa del Dragón tendrá un tono propio, pero no se distanciará demasiado de Juego de tronos.

“No estaba roto, así que nadie va a intentar reinventar la rueda”, asegura. “La Casa del Dragón tiene su propio tono que evolucionará y emergerá a lo largo de la serie. Pero primero es importante presentar nuestros respetos y homenajear la serie original, que fue muy revolucionaria”. Sapochnik aclara a este respecto que La Casa del Dragón se encargará de “complementar” la serie de David Benioff y D.B. Weiss, aprovechando su experiencia en esta. “Yo estaba involucrado en el proceso creativo de la serie original, así que creo que eso ha resultado útil. Porque no he llegado en plan ‘¡cambiémoslo todo, hagamos otra paleta de colores!’. No, me gusta bastante esta paleta de colores”.

Sapochnik tiene a sus espaldas una amplia carrera en televisión (habiendo trabajado en títulos como House, Revolution, Fringe o Masters of Sex), pero sobre todo ha sido muy reconocida su labor como director en algunos episodios emblemáticos de Juego de tronos, y actualmente se encuentra promocionando su propio largometraje: Finch, protagonizada por Tom Hanks, que llega a Apple TV+ el próximo 5 de noviembre. En torno a La Casa del Dragón espera, por tanto, que pueda nutrirse de la fama de Juego de tronos sin dejar de aportar algo nuevo. “Esto es otra cosa, debería ser otra cosa”.

“Es un equipo distinto, con gente diferente, con un tono diferente. Con suerte se verá como algo distinto, pero tendrá que ganárselo, no ocurrirá de la noche a la mañana”. Al frente de La Casa del Dragón, centrada en las intrigas de la Casa Targaryen, encontramos a intérpretes como Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine o Emma D’Arcy.

