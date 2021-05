'El inocente': Así se rodó la violenta pelea que hace estallar la trama de la serie

Netflix España ya tiene nuevo fenómeno en la plataforma. El inocente, el thriller de Oriol Paulo con Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez cargando con el peso de sus traumas pasados, se sitúa entre lo más visto en nuestro país desde que se estrenara el viernes pasado. El suspense, los constantes giros de guion y los misterios que acompañan a todos los protagonistas han provocado que los usuarios devoren la serie en pocos días.

La trama gira en torno a Mateo (Casas), Mat para los amigos, que nueve años atrás se vio envuelto en una pelea y accidentalmente mató a un joven. De la noche a la mañana, aquel estudiante de Derecho dulce e inocente tuvo que entrar en la cárcel por homicidio involuntario. Ahora intenta empezar de cero con Olivia (Aura Garrido), su esposa, pero una inexplicable llamada precipita una frenética carrera por descubrir la verdad.

Aquel enfrentamiento durante una noche de fiesta que detona la acción fue una de las escenas más difíciles de realizar, tal y como nos ha contado Oriol Paulo. Se trata de un plano secuencia que hubo que practicar y rodar decenas de veces. "Metimos la Steadicam dentro de los ensayos para ver cómo se tenía que mover", relata el creador. En cuanto al rodaje, les tocó armarse de paciencia y repetir la secuencia: "Hasta que no conseguimos la toma perfecta, tuvimos 17 intentos".

"Es un plano secuencia de mucho ensayo, de mucha coreografía y al que tuvimos que dedicar tiempo", recuerda Paulo, que explica así por qué optaron por este tipo de técnica para representar el momento que transforma a Mat: "Era una manera de contar en tiempo real cómo la vida te puede cambiar sin prácticamente buscarlo. La idea del plano también era estar muy sobre Mario, porque al final contamos toda la serie a través de él. Además, los dos personajes que no quieren pelear son los que se ven implicados".

Recordemos que el protagonista se ve envuelto en una pelea a la salida de una discoteca. Mat ni siquiera quería salir esa noche, pero su hermano insistió. Una vez en el local, está a punto de irse, pero una chica lo frena. El acompañante de esta se pone celoso y propicia el encontronazo.

Mat trata de evitarlo, pero finalmente se ve arrastrado al enfrentamiento, como Dani (Eudald Font), el joven al que empuja sin querer y que termina muriendo en el acto al golpearse la cabeza en la caída. El inocente se basa en la novela de Harlan Coben, pero este momento crucial es ligeramente diferente al descrito en las páginas. "En el libro, el contexto era distinto, más fiesta universitaria yanqui. Yo soy de la Telecogresca y decidí cambiarlo para hacerlo más reconocible", afirma el creador.

El personaje de Mateo no es el único que se ve obligado a enfrentar fantasmas del pasado en los ocho episodios que componen El inocente. Todos los protagonistas deberán lidiar en mayor o menor medida con esos acontecimientos traumáticos que los han traído hasta aquí. Si aún no has podido ver el thriller del que todo el mundo habla, te adelantamos que los giros de guion están asegurados, y las sorpresas también.