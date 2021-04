'El inocente': Todas las claves del thriller de Mario Casas para Netflix

Oriol Paulo descubrió el trabajo del novelista Harlan Coben mientras preparaba El cuerpo. “Buscaba películas con temática similar para ver qué se había hecho y llegué a No se lo digas a nadie, la peli francesa de Guillaume Canet que adaptaba una de sus obras, y me encantó”, nos cuenta al otro lado del teléfono.

Él es el primero en reconocer que hay lugares comunes entre su escritura y la de Coben, por lo que no es de extrañar que Netflix lo haya fichado para llevar a la TV otro de los thrillers del autor, El inocente. Cuando la plataforma lo contactó, Paulo estaba en plena postproducción de Durante la tormenta y pensaba tomarse un año sabático, pero, nada más leer la novela, le surgió una idea de adaptación con Mario Casas y se fue a Nueva York a explicar a Harlan su visión.

La trama gira en torno a Mateo (Casas), Mat para los amigos, que nueve años atrás se vio envuelto en una pelea y accidentalmente mató a un joven. Ahora intenta empezar de cero con Olivia (Aura Garrido), su esposa, pero una inexplicable llamada precipita una frenética carrera por descubrir la verdad.

Mario Casas en 'El inocente' NETFLIX

“El primero que leyó el arco argumental fue Harlan, el primero que leyó las versiones de guion fue él y prácticamente el primero que vio los cortes de montaje fue él”, asegura Paulo sobre la implicación del autor en la adaptación de su novela: “Ha sido un diálogo muy sano porque Harlan intentó entender mi visión del material y remar a favor”. Entre los cambios respecto al material original, el creador ha optado por romper con la historia lineal y hacer “un puzle dentro de un puzle, dentro de un puzle”.

También ha escrito un relato más coral y lo ha acomodado a España, situando la acción en Barcelona. Un ejemplo claro de esta adaptación cultural tiene que ver con la escena de la disputa que lo desencadena todo, en la que Mat acaba con la vida de otra persona. Se trata de un plano secuencia rodado con Steadicam.

“Hasta que no conseguimos la toma perfecta tuvimos 17 intentos”, cuenta Paulo: “Era una manera de contar en tiempo real cómo la vida te puede cambiar sin buscarlo”. Por ello, era imprescindible que fuera perfecta y que la gente se identificara con el lugar: “En el libro, el contexto era una fiesta universitaria yanqui. Lo hemos cambiado por una discoteca para hacerlo más reconocible”.

No confíes en nadie

Cuando sus actores protagonistas, muchos viejos conocidos del director, aseguran que es complicadísimo promocionar esta serie por lo poco que se puede desvelar, no exageran. “No puedo decir mucho, pero ningún personaje es quien parece ser”, adelanta Casas.

Y si él lo tiene difícil para hablar de El inocente, Garrido lo tiene casi imposible. “Olivia es un spoiler total, necesito que Netflix me mande una sinopsis”, bromea la actriz: “Te puedo decir que para mí ha sido un reto profesional y personal. He tenido que trabajar cosas que nunca pensé que me atrevería a hacer, y lo he hecho porque son Oriol y su equipo. Ahora no puedo estar más contenta por haberme lanzado a ello”.

Para Alexandra Jiménez, que trabaja por primera vez con el cineasta catalán, ha sido “fascinante” adentrarse en el enrevesado universo de Paulo. “Es tan intenso y tan complejo que te obliga a no bajar la guardia”, afirma la actriz, que da vida a Lorena, una inspectora de policía investigando un caso de suicidio. “Lo interesante de ella es que una cosa es lo que siente y otra lo que expresa”, explica sobre su papel: “Es una mujer con un gran bloqueo emocional por un trauma de su pasado y, a través de su autoexigencia, busca aceptación. A pesar de todos sus miedos, es una mujer muy valiente y basta con que se lo pongan difícil en un caso para que su implicación sea absoluta”.

Lorena (Alexandra Jiménez) y la hermana Irene (Susi Sánchez); y Aníbal (Miki Esparbé) y Emma (Juana Acosta) NETFLIX

José Coronado, Juana Acosta, Susi Sánchez o Ana Wagener completan la lista de sospechosos en esta apuesta sobre “el peso del pasado y la búsqueda de las segundas oportunidades”, define Paulo: “El inocente es un tipo de thriller que, como espectador, echo de menos. Propone un juego de muñecas rusas en el que tratamos temas sensibles que marcan a los personajes”.

Precisamente, lo que más le gusta al director de su género fetiche es que le permite “envolver temas de la condición humana de forma juguetona”, aunque la fascinación le viene desde pequeño: “Mi abuela era fanática de las novelas de Agatha Christie y del cine de Hitchcock, y yo lo mamé todo”. De momento, ha vuelto a posponer su año sabático para adaptar Los renglones torcidos de Dios, con Bárbara Lennie, “el thriller menos thriller de todos los que he hecho”.

El inocente se estrena el 30 de abril en Netflix.