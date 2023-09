El director de 'Friends' revela por qué el personaje de Emily desapareció tan rápido de la serie

Que Friends es una de las series más importantes de la historia de televisión no lo pone en duda nadie. La sitcom creada por Marta Kauffan y David Crane, que en España se puede ver a través de HBO Max (donde ha llegado a ser la más vista), marcó un antes y un después en proyectos de este género durante los diez años que estuvo en emisión en la cadena NBC, cambiando para siempre la comedia de situación.

A lo largo de diez temporadas y 236 episodios, las vivencias de Ross, Rachel, Chandler, Mónica, Phoebe y Joey, contra los que un guionista arremetió hace poco, hicieron reír a un enorme número de espectadores en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas de esas escenas cómicas también contaban con la participación de personajes externos al grupo de amigos, y en de una década dio tiempo a que pasaran muchas personas por el Central Perk y por la vida de los habitantes más famosos de Manhattan. Y uno de ellos fue Emily.

¿Quién era Emily en 'Friends'?

Emily Waltham fue un personaje de la cuarta temporada de la sitcom que estuvo interpretado por Helen Baxendale. Era la sobrina del jefe de Rachel en Bloomingdale's, unos grandes almacenes neoyorquinos. Tras un breve romance con Ross, en la quinta entrega de episodios decide casarse con el personaje de David Schwimmer, aunque el pleno altar, este se equivoca y dice "Rachel".

Foto de la boda de Ross (David Schwimmer) y Emily (Helen Baxendale) en 'Friends'. NBC / Getty

Tras la humillación, la relación entre Ross y Emily se acaba, a pesar de los intentos por parte de ambos de reconducir la situación. Finalmente, la exnovia del protagonista abandona Nueva York, aunque hace una breve aparición capítulos más tarde, dejando un mensaje de voz en el contestador del paleontólogo, aunque Rachel lo borra.

¿Por qué Emily desapareció de 'Friends'?

Durante la década que estuvo Friends en antena, multitud de directores dirigieron algún capítulo de la serie. James Burrows (que dirigió al completo Will & Grace) se encargó de 15, y ahora, con 82 años, ha publicado una autobiografía donde relata todo lo que vivió durante el rodaje de la ficción, entre otras cosas.

Comentando en Deadline el libro, titulado Directed by James Burrows, el californiano desvela las razones por las que Emily desapareció tras solo 14 episodios: Baxendale "no era particularmente graciosa", explica el director en un pasaje de su biografía, y añade que "no tenía química con David Schwimmer". Afirma que "era como aplaudir como una mano. En las sitcom y en cualquier tipo de comedias románticas, la gracia es tan importante como la comedia, y descubrimos que todas las novias de Ross tenían que ser igual de divertidas que Rachel".

Ross, Emily y Rachel en el decimonoveno episodio de la temporada 4. NBC

Burrows profundiza aún más en qué se hace cuando un actor no termina de cuajar: "generalmente no puedes hacer un recast (cambiar al actor sin eliminar el personaje) por los ajustados plazos del rodaje u otras cuestiones logísticas. Necesitas a alguien que haga reír.

A veces empiezas arcos narrativos que no funcionan, así que te tienes que librar de esa persona. Si es un actor para un solo día, el adiós es muy rápido", afirma el co-creador de otra serie mítica como es Cheers. El propio director también confirma que "si hay química, los guionistas intentan encontrar la forma de que el actor siga".

