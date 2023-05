¿Por qué 'Friends' es la serie más vista de HBO después de 28 años de su estreno?

Para los fans españoles de ‘Friends’, esta serie tiene casi 26 años. Desde que se estrenó aquel 27 de noviembre de 1997 en Canal+ esta historia de seis amigos de Nueva York encandiló a todo el país, pero tres años antes lo hizo en Estados Unidos, el país original donde se estrenó en NBC. Lo que nadie se imaginaría era las cifras desorbitadas de audiencia que iba a alcanzar no solo con la emisión en vivo, sino la repercusión que ha generado (y lo sigue haciendo) 28 años después del lanzamiento del primer capítulo.

Esta serie sobre unos amigos adolescentes (pero que ha conseguido enganchar a todo tipo de públicos), ha superado las expectativas y ha batido récord no solo como ficción, sino que ha servido como fenómeno social: una historia de seis jóvenes ha conseguido impregnarnos su espíritu en cada episodio, contagiándonos su cultura y estilo de vida.

Protagonistas de 'Friends' HBO

Más que una serie, un fenómeno social

Lo cierto es que, por muchas veces que hayamos escuchado la sintonía de ‘Friends’ con el mítico ‘I'll Be There For You’, sentimos cierta nostalgia al recordar las escenas de diversión, comedia, amor (y desamor) protagonizadas por Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler y Joey.

Pero… ¿Por qué estos personajes enganchan tanto a la audiencia? Por una simple razón. Cada uno de los espectadores se siente identificado con alguno de los protagonistas, tan distintos, peculiares y característicos entre sí, con una personalidad que les hace únicos, que han ido evolucionando pero han conseguido mantener la esencia durante las diez temporadas de ‘Friends’.

Rachel interpreta a la típica pija del grupo; Phoebe, la mística, la original, la rara; Monica la maniática y perfeccionista; Ross, el pesimista que le saca punta a todo; Chandler, el que siempre está haciendo bromas y reír a los demás o Joey, el chico ligón que no para de comer.

Estos personajes que se conocieron en Central Perk unieron sus vidas para siempre sin ser conscientes de todo el impacto que tendrían sus personajes en la ficción que ha arrasado en todo el mundo. Por algo no nos sorprende que ‘Friends’ encabece el ránking de series más vistas de HBO en el último año, después de 26 años de su estreno en España.

Rentabilidad de ‘Friends’: más de 1.000 millones al año

Desde que se estrenó el primer capítulo en NBC el 22 de septiembre de 1994, 'Friends' logró captar a un total de 20 millones de espectadores en Estados Unidos. Este increíble impacto social fue creciendo hasta conseguir la emisión de 10 temporadas, 236 episodios y una audiencia final de 52 millones de personas en el país de norteamérica.

En paralelo, los buenos datos de audiencia dieron sus frutos y multiplicaron los beneficios para la productora y, por supuesto, para los actores principales Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

El sexteto vio crecer su salario exponencialmente. Si en la primera temporada cobraron 22.500 dólares por episodio, en la novena y la décima se hicieron con un millón de dólares por entrega.

Motivos por los que ‘Friends’ no pasa de moda

Son capítulos cortos, fáciles de ver y puedes verlos en cualquier momento, actualmente desde la plataforma HBO. Ver un capítulo de 'Friends' te alegra hasta el día más amargo. Todos los personajes principales tienen el mismo protagonismo. los seis amigos inseparables forman el tándem perfecto de Nueva York. Siempre puedes captar nuevas recetas, aunque el resultado no sea como esperabas. La música, especialmente la intro de la serie 'I'll Be There For You', fue una revolución. La sintonía fue compuesta por Michael Skloff y Allee Willis e interpretada por el grupo The Rembrandts. Tal fue su calado que muchos seguidores de 'Friends' se vieron obligados a comprar el álbum entero de la banda porque inicialmente esta canción en concreto no estaba disponible en el mercado. Los diálogos y los chistes siguen provocando la misma gracia y no pasan de moda. Es un fiel reflejo del tiempo de su emisión, los años 90, una representación natural y real de seis adolescentes neoyorkinos.

Seguro que hay muchos más motivos por los que la familia 'Friends' nos ha ganado a los de los 90 y lo seguirá haciendo en las siguientes generaciones. Una serie que ha levantado un fenómeno social imparable.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.