“Dejaron que me saliese con la mía”: Así se gestó la aparición sorpresa del final de ‘El Pacificador’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EL PACIFICADOR]

Ayer se estrenó el episodio final de El Pacificador, paralelamente a que HBO Max renovara la serie de James Gunn por una segunda temporada. De ahí que el clímax sostenido entre la Fuerza Especial X y la invasión de las Mariposas estuviera bañado en una euforia especial, acompañada de los derroches de sangre y chistes escatológicos marca de la casa. El Pacificador ha llegado momentáneamente a su final, y lo ha hecho además con la burla definitiva sobre algo que ha sido comentado constantemente en su conjunto: el hecho de que el Chris Smith de John Cena y todos sus compañeros compartan mundo con Batman, Superman y en general todo ese Universo DC de continuidad confusa.

Algo que, finalmente, ha estallado en este último episodio titulado Esto se avaca (impagable traducción de It’s cow or never). Y es que la Liga de la Justicia ha acudido en la ayuda del Pacificador, pero lamentablemente ha llegado tarde: una vez en el campo de batalla, se han topado con que la invasión alienígena estaba sofocada y Smith se marchaba a casa con el cuerpo gravemente herido de Harcourt (Jennifer Holland). Así que, naturalmente, era el momento de un chiste. “Ve a follarte peces”, le espeta a Aquaman, interpretado por Jason Momoa. A lo que este se lamenta “estoy harto de un rumor”, y acto seguido The Flash (sí, Ezra Miller) pone en duda que se trate verdaderamente de un rumor.

El chiste es una gozosa estupidez, pero desde luego llama la atención que en un escenario tan convulso como el Universo DC James Gunn, flamante showrunner de El Pacificador, se las haya apañado para incluir a Aquaman y The Flash en su serie. No así a Ben Affleck y Ray Fisher como Batman y Cyborg (sus personajes están completamente ausentes en la escena), ni tampoco a Henry Cavill ni a Gal Gadot (Superman y Wonder Woman sí aparecen, pero en segundo plano y claramente siendo encarnados por otros actores). Entrevistado por Variety, Gunn ha explicado cómo se fraguó este momento.

“No teníamos presupuesto para que aparecieran a tiempo. Tenían que aparecer tarde”, bromea, como justificación de que la Liga de la Justicia no haya entrado en combate. Gunn revela que parte del cameo de Momoa y Miller se rodó en el lugar menos pensado: el set de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, una vez El Pacificador ya había completado su fotografía principal. Como todos sabemos, Guardianes 3 es la próxima película de Gunn y su nueva aventura en Marvel luego de ser despedido por aquellos tuits de humor negro. También apunta a ser su último proyecto con ellos, llevando la historia de Rocket y los demás a su fin.

El crossover definitivo (no)

“Antes de rodar hablamos con Jason. Le dijimos: ‘escucha, El Pacificador dice que te follas a peces todo el tiempo’. Teníamos un poco de miedo de que le molestara, pero simplemente se rio. Así que se mostró de acuerdo desde el principio”, explica. “Y luego me enteré, a través de amigos comunes, de que a Ezra le gustan mucho mis películas. Así que le pregunté si podía venir a rodar esta escena, y accedió amablemente a hacerlo. En realidad Marvel grabó a Ezra para nosotros, mientras grabamos Guardianes de la Galaxia Vol. 3”.

Así es: el cameo de la Liga de la Justicia surgió de una improvisada colaboración entre Marvel y DC. Según Gunn, a modo de deuda saldada por parte de Marvel, ya que uno de los fichajes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es Chukwudi Iwuji, a quien hemos conocido como Murn en El Pacificador. “Quiero decir, Marvel le debía una a DC, porque el equipo de El Pacificador filmó la prueba para Chukwudi Iwuji en Guardianes 3”, aclara Gunn. En cuanto a por qué no aparecen ni Batman ni Cyborg, el director se encoge de hombros.

“Hay razones para su ausencia, pero no estoy seguro de cuáles son. Tendrá que ver con cosas del futuro de DC”. La presencia de Aquaman y The Flash es interesante porque ambos tienen películas en solitario preparadas para este año: Ezra Miller protagoniza The Flash con un estreno previsto para el 4 de noviembre, mientras que Momoa hace lo propio con Aquaman and the Lost Kingdom el 16 de diciembre. Lo de Cyborg y Batman puede obedecer, en efecto, con la propia continuidad de DC. Mientras que Ray Fisher ha sido despedido de Warner y apunta a haber encarnado a Cyborg por última vez en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Affleck se despedirá de su personaje en The Flash.

Entretanto Cavill no ha confirmado ninguna otra película como Superman, y Gadot volvería como Diana Prince en una tercera entrega de Wonder Woman actualmente en preparación. Sea como sea, ha sido de lo más impactante toparse con estos superhéroes en El Pacificador, por mucho que fuera entre chistes de sexo con peces. “Creo que todo el peso de esto y, ya sabes, lo que significa para DC, ha llegado a ser parte de la conversación en los niveles más altos de Warner”, concluye Gunn. “Y les agradezco que dejaran que me salieran con la mía”. De que termine el rodaje de Guardianes 3 (a estrenarse el 5 de mayo del año que viene), se pondrá con la segunda temporada de El Pacificador.

