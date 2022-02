John Cena protagonizará ‘Coyote vs. Acme’, la nueva juerga de los Looney Tunes

Aunque a veces una película como Space Jam: Nuevas leyendas contribuya a que lo olvidemos, si quieres combinar animación y acción real simplemente no hay opción mejor que recurrir a los Looney Tunes. Son personajes tan divertidos, tan violentos e hiperexpresivos, que muy mal lo tienes que hacer para no triunfar. Desde su aparición, entre otros popes de la animación, en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, las criaturitas de Warner Bros. Animation han vuelto a lidiar con tipos de carne y hueso en Space Jam o la extremadamente reivindicable Looney Tunes: De nuevo en acción. La racha se fastidió el año pasado con la película de LeBron James, pero al parecer esto no ha implicado echar el freno.

Warner ya está pensando en otra película híbrida de live action y dibujos dándose tortas, por título Coyote vs. Acme. Inspirado en un relato para el New Yorker de Ian Frazier, la película estaba originalmente en manos de Chris McKay (director de La LEGO Película de Batman y de la gozosa La guerra del mañana), pero SlashFilm se hace eco de un cambio en los mandos, paralelamente a un fichaje protagónico de lo más atractivo. Y es que Coyote vs. Acme está encabezada por Chris DeFaria y nada menos que James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, El Escuadrón Suicida y la serie El Pacificador.

El protagonista reclutado es, en sintonía, quien ha protagonizado los dos últimos títulos, John Cena. La noticia se da a conocer a pocas horas de que HBO Max renovara El Pacificador por una segunda temporada, y da cuenta de la relación tan afectuosa que Gunn mantiene ahora mismo con Warner (en su agenda, además de la inevitable Guardianes de la Galaxia Vol. 3, también figura otra serie vinculada al Universo DC). Asimismo, Gunn y Cena han hecho buenas migas, y cabe ver la mano del responsable de Slither en este nombramiento.

Coyote vs. Acme tiene una premisa irresistible. Como todos sabemos, en su obsesión por dar caza al Correcaminos, el amigo Wile E. Coyote acostumbra a recurrir a artilugios de la marca ACME. A partir de ellos construye complejísimas trampas para atrapar a su presa, pero todas ellas acaban volviéndose contra él. La historia de Coyote vs. Acme parte de un punto en el que Coyote está harto de las negligencias de la empresa, y decide demandar a su directiva. Nos encontramos, por tanto, frente a un drama judicial que combina animación con acción real y, sí, de pronto es la película más importante de todos los tiempos.

John Cena no interpreta, eso sí, al abogado que contrata Coyote para representarle en el litigio, sino a un defensor de Acme que resulta ser el exjefe del contratado por el protagonista. Es el representante, por tanto, del imponente órgano corporativo al que Coyote tratará de desafiar, y el fichaje del actor llega pocos días después de que el tráiler de Chip & Chop confirmara que aún le quedan mucha vida a este tipo de propuestas. Desde luego Coyote vs. Acme no puede tener mejor pinta, y ojalá Warner concrete pronto fecha de estreno (tanteada para 2023). Su director es Dave Green, responsable de Ninja Turtles: Fuera de las sombras.

