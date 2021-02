Dave Bautista explica por qué fue rechazado como zombie en 'The Walking Dead'

La carrera en el cine de Dave Bautista no deja de sorprendernos. El actor y ex- luchador profesional de la WWE promociona estos días su último papel en Army of the Dead (Ejército de los muertos), el nuevo filme de zombies de Zack Snyder para Netflix. La película llegará con toda seguridad a finales de año tras el lanzamiento de Liga de la Justicia en HBO Max.

En ella, Bautista interpreta a uno de los mercenarios en la búsqueda de uno de los mayores atracos que jamás ha sido perpetrado antes en Las Vegas. Todo esto sucede tras la explosión de una epidemia de muertos vivientes, que obligará a estos a adentrarse en una zona de cuarentena. No sabemos cómo terminará el destino de su personaje, pero su transformación cumpliría uno de los grandes sueños del actor de Guardianes de la Galaxia.

"Soy un gran fan de los zombies", señala Bautista para Empire. "Intenté entrar en The Walking Dead durante años, me ofrecí a interpretar a un zombie gratis, pero ellos me dijeron: '¡eres demasiado grande!". Qué gran pérdida para el universo de los muertos de AMC.

Los trenes a veces sí pasan dos veces por la vida, por lo que el filme podría ser su gran oportunidad de quitarse una espinita clavada con el género. "Para mí, tenía que haber algo especial en una película de zombies para apuntarme. Lo que la diferencia es el atraco. Pero hay un montón de capas diferentes", adelanta el estadounidense. ¿Conseguirá Snyder el mismo éxito que en su día obtuvo con Amanecer de los muertos?