“No se tomaban en serio una película de zombies”: Por qué Zack Snyder abandonó Warner por Netflix

En 2004 Zack Snyder hizo su debut en la dirección con la apabullante Amanecer de los muertos. Entonces le apadrinaba Universal, pero de cara a su siguiente película, 300, fue Warner Bros. la encargada de financiarle el film, haciendo lo propio con los que le siguieron en 15 años, y concluyendo esta colaboración con la problemática producción de Liga de la Justicia... así como con la posterior puesta en marcha de su “remontaje”: Liga de la Justicia de Zack Snyder, que llegaría a HBO Max a lo largo de este año. Entretanto Snyder ha encontrado un nuevo aliado en Netflix, al haber sido la plataforma de streaming la única compañía que accedió a darle todo el dinero que quisiera para su nueva película de zombies.

Esta película es Army of the Dead, y también llegará al streaming en algún punto de este año. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Snyder ha detallado qué fue lo que le llevó a separarse de una empresa con la que había colaborado tanto tiempo, y lo ha achacado todo a la financiación de Army of the Dead. “No querían gastarse todo ese dinero en una película de zombies, y tampoco se la tomaban del todo en serio”, contaba. “Yo estaba como ‘tíos, esto es mucho más que una película de zombies’, pero seguían dándome largas”. De hecho, el proyecto de Army of the Dead llevaba en el limbo productivo de Warner cerca de 10 años.

De ahí que aceptara tan rápidamente la oferta de la plataforma de streaming. “Estábamos en una reunión con Netflix y yo hablaba sobre algunos de estos guiones en los que trabajaba”, contaba Snyder. “Le mencioné la idea a Scott Stuber (responsable de las producciones originales) y él dijo ‘¡esa es la película! Ve a escribirla y hagámosla!’. Pregunté ‘¿a qué te refieres?’ y él contestó ‘escríbela mañana y rodaremos dentro de una semana’”. En Netflix están tan entusiasmados con la idea que no solo han sacado adelante Army of the Dead, sino que también se ha desarrollado estos meses Army of the Dead: The Prequel: película animada a cargo de Matthias Schweighöfer, que actúa en la Army of the Dead fundacional.

The Prequel también ha concluido su producción, por lo que podemos esperar su estreno en Netflix para poco después de la llegada de Army of the Dead. Sobre la película sabemos que supondrá una mezcla de terror, comedia y atracos en Las Vegas, mientras que para la precuela Snyder asegura haber “profundizado mucho en dónde y por qué empieza la plaga zombie”, y deja caer que la famosa Área 51 tendrá un papel preponderante en ella.