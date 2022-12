'Daredevil: Born Again' será "oscura" pero "menos sangrienta" que la serie de Netflix, según Charlie Cox

Los tentáculos del MCU, gracias al poder de Disney, tienen una capacidad infinita para atraer personajes y marcas. Sin ir más lejos, que la Casa del Ratón absorbiera Fox permitió automáticamente que sus superhéroes en nómina, de los X-Men a Deadpool, pudieran incorporarse a la maquinaria de Kevin Feige. Aún no está del todo claro cómo se introducirá la Patrulla X en el entramado de fases del Universo de Marvel, pero ya está confirmado que habrá Deadpool 3 (con Hugh Jackman y estreno el 8 de noviembre de 2024) con la duda de si el Mercenario Bocazas mantendrá la violencia que le caracteriza por pasar a pertenecer a Disney. Es una duda similar a la que sobrevuela el reboot de Daredevil.

De Deadpool 3 tanto Ryan Reynolds como Shawn Levy, su director, aseguran que pertenecer a Disney no provocará cambios en el personaje (si acaso solo en tanto a material para chistes), pero al parecer no ocurrirá lo mismo en el caso de Daredevil: Born Again. La nueva serie nace a partir de la Daredevil que produjo Netflix dentro de su proyecto Defenders (al que también pertenecieron Jessica Jones o Luke Cage). La Daredevil original era bastante siniestra y solemne, y gustó tanto al público que Marvel no dudó en recuperar a Charlie Cox como Matt Murdock y a Vincent D’Onofrio como Kingpin para incorporarlos a su continuidad. Cox apareció así en Spider-Man: No Way Home y D’Onofrio en Ojo de Halcón, con vistas a reunirse en la serie Echo y por último en Born Again.

El caso es que Cox también se ha dado una vuelta por la reciente She-Hulk: Abogada Hulka, teniendo un idilio con Jessica Walters (Tatiana Maslany) y demostrando que su carácter ha cambiado ligeramente desde la serie de Netflix. Este Daredevil es más “ingenioso, divertido, carismático e incluso despreocupado”, dice Cox para NME. El actor ha vuelto a insistir en el carácter de reboot de Born Again, sin continuidad estricta con la anterior serie. “Tiene que ser una reencarnación, tiene que ser distinto. Si no, ¿por qué vamos a hacerlo?”. Aún así, también adelanta que de cara a Born Again el personaje recuperará algo de la solemnidad que le caracteriza. No así, por lo que parece, la violencia.

“Creo que este personaje funciona mejor cuando se dirige a una audiencia más madura. Mi instinto me dice que en Disney+ será oscura, pero posiblemente no tan sangrienta”. El hecho de pasar de Netflix a Disney pasará inevitablemente factura: “Vamos a coger lo que funcionó bien y preguntarnos ‘¿podemos ampliarlas, podemos dirigirnos a una audiencia más joven sin perder lo que ha funcionado?”, adelanta Cox. Born Again empezará a rodarse en Nueva York el próximo febrero, con la idea de que las jornadas se prolonguen hasta diciembre de 2023: casi un año de rodaje, que sin duda se ajusta a la sorprendente duración de la serie. A diferencia de anteriores series de Disney+, mucho más escuetas, Born Again se extenderá a 18 episodios.

Es algo que también sorprende a Cox: “Estoy deseando descubrir por qué quieren 18 episodios. Imagino que tendrá un estilo de serie procedimental clásica. No necesariamente casos de la semana, pero sí algo que nos permite profundizar en Matt Murdock como abogado y nos permita ver cómo es su vida”. Teniendo en cuenta el calendario, no cabe esperar el estreno de Born Again en Disney+ hasta bien entrado 2024.

