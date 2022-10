Charlie Cox asegura debérselo todo a la campaña #SaveDaredevil

Uno de los giros que han marcado la Fase 4 del Universo Marvel ha sido la irrupción de Charlie Cox como Daredevil, luego de protagonizar con gran éxito de público una serie previa en Netflix. Es un regreso, no obstante, de forma escalonada: al mismo tiempo que Vincent D’Onofrio reaparecía como Kingpin en la serie Ojo de Halcón, Cox se dejaba caer como el abogado Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home: un cameo que se ha visto ampliado en She-Hulk: Abogada Hulka. Esta última serie de Marvel finalizó recientemente su emisión, mostrando no solo a un Daredevil que no temía estrechar relaciones con Jennifer Walters (Tatiana Maslany): también parecía mucho más alegre de lo que le recordábamos.

Tras Abogada Hulka Cox planea hacer otra aparición en Echo (esta vez junto a D’Onofrio en calidad de archienemigo), y luego contaría finalmente con una serie propia. Su título es Daredevil: Born Again y se compondrá de 18 episodios destinados a Disney+ a lo largo de 2024, finalizando así una vuelta triunfal que los fans están disfrutando de lo lindo. Aunque pocos más satisfechos que el mismo Cox, quien nunca ha disimulado lo mucho que le encanta interpretar al superhéroe ciego, al tiempo que como D’Onofrio era muy vocal con la decepción que había supuesto la cancelación de Daredevil en Netflix.

Esta serie, junto al resto del proyecto que auspició el crossover Defenders, ya está disponible en el catálogo de Disney+. Y echando la vista atrás, Cox no puede menos que agradecer a los fans el haberle apoyado tanto según la serie original se canceló. Hasta el punto de que el actor, durante una entrevista en Marvel.es, ha asegurado que le debe su carrera a todos estos fans, y en concreto a la iniciativa #SaveDaredevil que se originó en Internet según la serie alcanzaba un final abrupto. Cox se siente en deuda con todos los seguidores organizados bajo este hashtag. “Ocurra lo que ocurra en mi carrera, a partir de este punto se la debo en gran parte a la campaña #SaveDaredevil”, asegura.

“Cuando yo había perdido la esperanza hace años, ellos no lo hicieron: continuaron con la campaña y el apoyo. A lo largo de estos años he conocidos a muchos de estos fans, y son un público muy entusiasta y apasionado”, prosigue Cox. El actor arde en deseos de seguir interpretando al personaje, luego de que Kevin Feige asumiera (impulsado por la aclamación popular) que solo había un actor que debiera interpretar a Matt Murdock dentro del macroproyecto del MCU. “Daredevil es un personaje increíble. Ha sido un gran honor en mi carrera que me ofrecieran ese papel y poder interpretarlo. Ha cambiado mi vida de forma irrevocable”, concluye Cox.

