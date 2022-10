'She-Hulk' se pone más meta que nunca en el final de la serie (y la directora lo explica)

Este jueves She-Hulk: Abogada Hulka alcanzó su desenlace. Y, por mucho que las series de Marvel hayan perdido cierta atención de un tiempo a esta parte, lo cierto es que la historia protagonizada por Tatiana Maslany como Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, ha conseguido destacar entre la avalancha de proyectos para Disney+ por tener una personalidad muy marcada. Y es que, más allá de dar que hablar por la estrecha relación que Walters ha emprendido con Matt Murdock (Charlie Cox volviendo como Daredevil al MCU), los guionistas han sabido sacar oro de la costumbre de la protagonista de demoler la cuarta pared.

Es un truco de guion del que, por ejemplo, Deadpool ha hecho uso y abuso, pero el último episodio de She-Hulk ha demostrado que todavía puede ser sorprendente si media el suficiente atrevimiento. De este modo Hulka no solo ha hablado de tú a tú con los espectadores, sino que ha saltado a la mismísima interfaz de Disney+ para recalar en la oficina de Marvel. Ahí, además de lanzar dardos contra el departamento de efectos digitales o las enrevesadas tramas del MCU, la abogada verdosa ha tenido que lidiar con una inteligencia artificial llamada K.E.V.I.N. Un álter ego, evidentemente, de Kevin Feige.

¿Qué tiene que opinar el director creativo de Marvel de este “cameo”? Pues todo cosas buenas, ya que él mismo fue quien animó a la showrunner a incluirlo. Esta es Jessica Gao, que ha concedido una entrevista a Deadline explicando fueron ideados los últimos minutos de She-Hulk. “Fue un viaje largo hasta llegar a ese punto. Habré escrito 20 versiones de ese final, porque cuando lo alcanzamos pensé muy equivocadamente: ‘tengo que divertirme, tenemos que hacer algo diferente’". Gao cambió pronto de idea: ‘Tengo que hacer el final de Marvel. Marvel hace las cosas de determinada forma, ya sabes, siguiendo ciertos ritmos, y este es el punto en el que hay que empezar a hacerlo así’”.

“Eso es lo que pensé. Nadie me lo dijo, pero era lo que pensaba. Así que intenté estar a la altura e hice muchas versiones diferentes de lo que sería un final típico de Marvel y ninguna funcionaba”. Según Gao, el “final típico” de Marvel pasa por “la revelación de un villano gran y malo, una conspiración sale a la luz y luego hay una gran pelea llena de acción donde el héroe vence al villano”. Felizmente, fue el mismo Feige quien le desaconsejó ir por ese camino. “Kevin me dijo ‘no hay razón para hacer eso, ¿por qué tratar de forzarlo si no es lo que se supone que debe ser?’. ‘Esto no es una película de Marvel así que, ¿por qué estás intentando darle un final de película de Marvel? Esta serie ha sido distinta desde el principio. Es distinta a cualquier cosa que hayamos hecho antes’”.

“Fue tan liberador que no solo me diera permiso, sino que me animara, que realmente me empujara a hacer algo distinto… Por eso es tan bueno trabajar con Kevin, porque está abierto a cosas así”, reconoce Gao, que además hace un cameo en el episodio interpretándose a sí misma. Porque, cómo no, el periplo de Hulka por el mundo real también le lleva a la sala de guionistas de su serie. “Originalmente no había planeado aparecer. Elegimos a una actriz que interpretara a la escritora Jessica. Pero la noche anterior nos dimos cuenta de que necesitábamos más extras de fondo y debido a que rodamos en pleno COVID, no habríamos tenido tiempo suficiente para probar con otro extra. Así que me metí”.

Ahora la duda está en si She-Hulk es renovada, algo que entre las series de Marvel solo ha logrado hasta ahora Loki. Pase lo que pase, Gao pretende que el último episodio funcione como final total, aun cuando pueda tener continuidad. “He escrito para televisión durante mucho tiempo y nunca puedes estar segura de que habrá otra temporada, especialmente si estás en la primera. Por eso lo prudente para una guionista es contar una historia completa y satisfactoria para que, si acaba así, parezca que has contado un todo, pero dejando una puerta abierta. Ya sabes, seis temporadas y una película”, concluye haciéndole un guiño a Community, que hace poco confirmó una próxima película en Peacock.

