Confirmado: tendremos película de 'Community' con el reparto original

“Seis temporadas y una película”. Esto, al principio, no era más que un gag meta de los muchos que nos brindaba Community, y apareció como tal en un episodio de la segunda temporada. La serie creada por Dan Harmon concluyó su andadura en NBC allá por 2013, pero cuando dos años más tarde Yahoo la recuperó para lanzar una sexta entrega, lo de “seis temporadas y una película” dio forma en el fandom a un deseo muy claro: que Community, según finalizara de forma definitiva con aquella sexta temporada, continuara algún día como una película. Harmon, luego de ser despedido por un tiempo de la serie, insistió a partir de entonces que la cuestión no era “si”, sino “cuándo”: estaba convencidísimo de que, algún día, los fans tendrían esa película de Community que deseaban.

Finalmente ha sido así. Medios como The Hollywood Reporter se hacen eco de que habrá película de Community, destinada a la plataforma de streaming Peacock. Dicha plataforma, de cuya exportación no hay noticias en España, está vinculada a NBCUniversal, y se ha hecho con los derechos de emisión de la serie de forma que los comparta a partir de ahora con Hulu. Además de la seis temporadas de Community, Peacock incorporará a su catálogo en algún punto una película que concluya la historia y reúna a seis de los nueve intérpretes del reparto original: serán Joel McHale como Jeff, Danny Pudi como Abed, Alison Brie como Annie, Gillian Jacobs como Britta, Jim Rash como Craig y Ken Jeong como Ben.

Quienes por ahora están ausentes en la película son Donald Glover como Troy, Yvette Nicole Brown como Shirley y Chevy Chase como Pierce. Sus ausencias, por otra parte, no pillan exactamente de sorpresa a los fans: Glover apareció en unos pocos episodios de la quinta entrega para mantenerse fuera de la sexta, una vez se había convertido en creador y protagonista de Atlanta. Brown, por su parte, abandonó la serie en la quinta temporada pero volvió para el capítulo final. Y por último Chase tuvo una pelea con Harmon que condujo a su abandono de la serie. Peacock no ha aclarado si la ausencia de estos es definitiva, aunque es bastante probable que no termine habiendo rastro igualmente de Chase.

Community dio inicio en 2009 centrándose en las desventuras de unos cuantos estudiantes (la mayoría talluditos) de la Universidad de Greendale. De las filas de sus directores salieron, por ejemplo, los hermanos Joe y Antony Russo, y la serie no dejó de sumar adeptos a lo largo de sus seis temporadas. La noticia de que continuará con un largometraje en Peacock es una gran noticia no solo para los fans sino también para la propia plataforma, que se habría apuntado un tanto en el mercado del streaming (uno donde se halla lejos de las cifras de otros competidores).

“‘Seis temporadas y una película’ comenzó como una frase de broma en las primeras temporadas de Community y rápidamente se convirtió en un movimiento fan para esta icónica, divertidísima y genial (genial, genial) comedia de NBC”, ha declarado Susan Rovner, jefa de contenido de NBCUniversal Television. “Estamos muy agradecidos de que, 15 años después, podamos ofrecerle a los fans esta película prometida. No podemos esperar a trabajar con Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony y nuestros socios de UTV para continuar esta comedia épica destinada al público de Peacock”, concluye.

