La virginidad del Capitán América y otros momentos del curioso primer episodio de 'She-Hulk. Abogada Hulka'

Disney+ ha estrenado She-Hulk. Abogada Hulka, serie que conllevará el descubrimiento de un personaje menos conocido que otras figuras del más que amplio universo marvelita. El primer episodio, de explicación y orígenes como mandan los cánones, resulta curioso y anuncia el tono ligerito que tendrá la propuesta. Este juego humorístico inicial deja momentos llamativos y empieza a transmitir que Jen Walters puede ser mucho más que la prima de Hulk.

Una de las escenas ocurrentes del capítulo (si no lo has visto, cuidado con los spoilers que contiene este texto ) es sin duda la de la conversación en coche entre Jen (Tatiana Maslany) y Bruce Banner (por supuesto, Mark Ruffalo) en la que ella le habla/le pregunta sobre una singular consideración acerca del Capitán América. Justo cuando dice su conclusión, que tiene muy claro que Steve Rogers era virgen, se produce el accidente que propicia su transformación vía contaminación sanguínea y radiación gamma. A continuación se reproduce el diálogo:

(Jen) -Aquí va mi teoría: Steve Rogers no tenía novia antes de entrar en el instituto.(Bruce) -¿Quién lo dice?

-El Canal Historia. Se convirtió en el Capitán América. Y, desde ese momento, es un símbolo del país. Lo mandaron al frente, se erigió en héroe de guerra, y entonces se congeló en el hielo. Después, por lo que me has contado, cuando lo descongelaron, tuvo que enfrentarse a una amenaza mundial después de otra. Y eso cuando no estaba huyendo de la ley. Así que me da que estuvo muy ocupado.-Solo estás repitiendo lo que ya te he contado de mi amigo y compañero.

(Dicho en el momento en el que aparece una nave y van a chocar) -¡Está claro que el Capitán América era virgen!