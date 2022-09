Confirmado, 'Daredevil: Born Again' no es una continuación de la serie de Netflix

En la pasada Comic-Con de San Diego los fans pudieron confirmar una noticia que llevaban tiempo esperando: Charlie Cox, como Matt Murdock/Daredevil, iba a contar con serie propia en el seno del Universo de Marvel. Ocurriría tras su reaparición en Spider-Man: No Way Home (paralela a la de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin en la serie Ojo de Halcón) y luego de tomar parte también en series como She-Hulk: Abogada Hulka y la aún inédita Echo. El regreso de Daredevil sería, pues, escalonado, pero aún persistía la duda de qué relación tendría esta nueva serie frente a aquel proyecto que dio a conocer a la encarnación de Cox. Solo sabíamos que se titularía Daredevil: Born Again.

También que constaría de 18 episodios (toda una rareza entre las series de Marvel Studios, y en general entre las series de cualquier tipo hoy día), y que llegaría a Disney+ en la primavera de 2024. Este fin de semana ha tenido lugar la D23, y como no podía ser de otro modo el panel dedicado a Marvel Studios ha recibido la visita de Cox y D’Onofrio acompañados del mandamás Kevin Feige. Según declaraciones recogidas por extraTV, ha sido entonces cuando Cox ha soltado la bomba: la relación con la serie de Netflix (esa que duró tres temporadas y fue la más aclamada con diferencia del proyecto Defenders) será prácticamente inexistente. Daredevil: Born Again es un reboot. Está protagonizada igualmente por Cox y D’Onofrio, pero supondrá un formato distinto.

“Es una temporada 1, no una temporada 4, por lo que se trata de algo completamente nuevo”, aclaró Cox. “Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de forma diferente”. Born Again es, en efecto, un reboot con los mismos protagonistas que la serie madre, con la cual pasaría a convivir ya que las tres temporadas de Daredevil (en compañía de Jessica Jones, Defenders y las demás ficciones marvelitas de Netflix) pasaron hace unos meses a estar disponibles en Disney+. El Matt Murdock de Cox se incorporará a la continuidad de Marvel con una nueva versión; no se sabe en qué medida distinta, pero posiblemente la agria violencia de la que hizo gala en Netflix se evaporará.

Además de esta revelación sobre Born Again, el panel de Marvel Studios también mostró una imagen de Kingpin con parches en los ojos remitiendo a una viñeta de los cómics. Esta pertenecía posiblemente a Echo, que como spin-off de Ojo de Halcón volverá a contar con la presencia de D’Onofrio en torno a su ahijada, Maya López. Interpretada por Alaqua Cox, es la protagonista de Echo, serie que podemos esperar para 2023 y de la que la propia Cox pudo hablar frente a los fans. “Fue mi primer trabajo como actriz”, dijo refiriéndose a Ojo de Halcón. “No sé por qué me están dando esta oportunidad, pero estoy muy agradecida”.

