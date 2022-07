Charlie Cox reaparece como Daredevil en el tráiler final de 'She-Hulk'

“La primera y verdadera comedia de Marvel”. Así describieron She-Hulk: Abogada Hulka, en el panel de la Comic-Con dedicado a Marvel Studios. Pese a ser una gran noticia (ya era hora de que Marvel lanzara una comedia pura, además con juicios de por medio), She-Hulk se perdió entre la marabunta de anuncios que realizó Kevin Feige. Más allá del tráiler oficial de Black Panther: Wakanda Forever (y de su pretensión de clausurar con ella la Fase 4), el equipo de la Casa de las Ideas desveló qué podíamos esperar de la Fase 5 y 6, culminando con dos películas de los Vengadores. Según concluía el panel, ya nadie se acordaba de She-Hulk.

Pero deberíamos hacer memoria, puesto que la serie que protagoniza Tatiana Maslany como Jennifer Walters publicó un tráiler mucho mejor que el anterior que había lanzado Marvel. Este primer avance fue muy criticado por el mejorable CGI que acicalaba el álter ego verdoso de Walters, algo que ha resuelto el segundo añadiendo además un humor mucho más ajustado, y un festival de cameos. Luego de recibir una transfusión de emergencia de su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo regresando a Marvel), Walters adquiere la familiar forma esmeralda, pero conservando su intelecto. Algo que le vendrá bien cuando sea elegida para liderar una división dedicada a los problemas legales de los superhéroes.

Abogada Hulka, en efecto, nos presenta a Walters representando a varios clientes con poderes en los juzgados, empezando por Emil Blonsky, alias Abominación (Tim Roth reaparecido tras El increíble Hulk). En el tráiler también se dejan caer Titania (Jameela Jamil, anunciada como la gran villana de la serie) o Wong (Benedict Wong, visto por última vez en Doctor Strange en el multiverso de la locura), pero lo que más ha entusiasmado es que hacia el final de la pieza la protagonista se encuentra frente a frente con… Daredevil. En efecto, Matt Murdock, que interpretado por Charlie Cox saltó de Netflix a Disney en Spider-Man: No Way Home.

La vuelta de Cox obedece a un extenso plan para ir introduciendo poco a poco a Daredevil en la continuidad de Marvel Studios, luego de que su enemigo Kingpin (Vincent D’Onofrio) haya hecho lo propio en Ojo de Halcón. Así, She-Hulk le traerá de vuelta tras No Way Home, pero está confirmado que volverá en Echo y que pondrá voz a una versión animada de Matt Murdock en Spider-Man: Freshman Year. Todo allanando el camino para Daredevil: Born Again, serie anunciada en la Comic-Con que ha conmocionado al fandom, y que compuesta por la friolera de 18 episodios podemos esperar para la primavera de 2024.

She-Hulk: Abogada Hulka, entretanto, llegará a Disney+ este 17 de agosto. Ahora toca disfrutar de su tráiler.

