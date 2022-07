Vuelven los Vengadores: así serán las Fases 5 y 6 de la Saga del Multiverso de Marvel

Hace tres años Marvel Studios desembarcó en la Comic-Con de San Diego con ganas de arrasar con todo. Teniendo fresco el monumental éxito de Vengadores: Endgame, la maquinaria de Kevin Feige se veía en la necesidad de asegurar a las legiones de fans que el Universo de Marvel distaba de haber terminado, pues lo que ahora se avecinaba era una avalancha de nuevas películas, circundadas por series originales destinadas a Disney+. Así se planteó la Fase 4, logrando en su anuncio imágenes icónicas como Natalie Portman regresando a la franquicia para levantar el Mjolnir (en Thor: Love and Thunder, que se estrenó recientemente). Pero la Fase 4 ya está a punto de terminar.

La primera gran revelación que se dio en el Hall H de la Comic-Con, donde Kevin Feige ha regresado triunfalmente, es que Black Panther: Wakanda Forever, este 11 de noviembre, traerá consigo el final de la Fase 4. Todo lo que venga después compondrá la Fase 5 y la 6, en un esquema triangular retomado de la Saga del Infinito que por fin ha sido bautizado oficialmente (aunque sin gran sorpresa): la Saga del Multiverso. Una saga que, nuevamente, concluirá por todo lo alto con dos películas de los Vengadores, según se ha ido aclarando en un panel repleto de anuncios que ayuda a que nos hagamos una idea más clara de todo lo que prepara Marvel para los próximos meses. A continuación, una lista de todas las series y películas confirmadas, con su fecha de estreno correspondiente.

FASE 5

Ant-Man y la Avispa: Quantumania

Logo de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' Disney

Para que concluya la Fase 4 tenemos por delante She-Hulk: Abogada Hulka (estreno en Disney+ este 17 de agosto) y la mencionada Black Panther: Wakanda Forever. El inicio de la Fase 5 tendrá lugar meses después, volviendo a indagar en los problemas de continuidad espaciotemporal a través de las nuevas aventuras de Scott Lang (Paul Rudd), acompañado nuevamente de Hope van Dyne (Evangeline Lilly). Ambos son Ant-Man y la Avispa, y contarán con una tercera película bajo el título de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, que dirige como en las otras dos ocasiones (espantada de Edgar Wright aparte) Peyton Reed.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania ha proyectado algo de metraje en la Comic-Con, mostrando que al equipo de Scott y Hope se unirá la hija del primero, Cassie Lang, ahora interpretada por Kathryn Newton. En dicho metraje también ha podido ser visto Bill Murray en un papel por aclarar, un villano que bien podría ser M.O.D.O.K. (luego de haber tenido una serie propia vía Hulu) y, por supuesto, Kang el Conquistador. Vimos por vez primera a Jonathan Majors interpretando a este personaje en el final de Loki, y según se han ido concretando las novedades ha quedado claro que Kang va a ser el gran villano de la Saga del Multiverso. Dicho de otro modo, Quantumania no será la última vez que le veamos.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania se estrena el 17 de febrero de 2023.

Secret Invasion

Logo de 'Secret Invasion' Disney

Esperábamos esta serie para finales de 2022, pero Feige ha confirmado que tendrá que postergarse un poco más. Secret Invasion recoge apuntes argumentales de Capitana Marvel para narrar la invasión a la Tierra por parte de los Skrull, capaces de transformarse en quien les plazca y generar un tremebundo clima de paranoia. Samuel L. Jackson como Nick Fury y Cobie Smulders como Maria Hill serán quienes combatan la amenaza en lo que se ha descrito como un thriller de suspense, liderando un lujoso reparto donde nos reencontramos con Ben Mendelsohn como Talos, Don Cheadle como Sam Rhodes (alias Máquina de Guerra) y Martin Freeman como Everett K. Ross, también presente en Wakanda Forever.

En cuanto a nuevos fichajes, Secret Invasion también contará con Emilia Clarke, Olivia Colman y Kingsley Ben-Adir, postulándose como la serie más ambiciosa de Marvel hasta el momento. Feige ha fijado su estreno para la primavera de 2023, sin especificar día.

Guardianes de la Galaxia. Volumen 3

Logo de 'Guardianes de la Galaxia Volumen 3' Disney

Precedido por la serie antológica Yo soy Groot y un especial navideño del que aún no han trascendido demasiados detalles, el Volumen 3 de Guardianes de la Galaxia supondrá el fin de las aventuras de quienes para muchos son los personajes más carismáticos de Marvel. Cuando fue despedido temporalmente de Disney, James Gunn dijo que lo que más lamentaba era no poder concluir el arco dramático de Rocket (el mapache parlante al que da voz Bradley Cooper), de forma que según regresa de dirigir El Escuadrón Suicida para la competencia, Gunn podrá resarcirse y entregar un desenlace satisfactorio, luego de la aparición esporádica de sus criaturas en Vengadores o Thor: Love and Thunder.

Guardianes de la Galaxia. Volumen 3 trae de vuelta a Chris Pratt como Star-Lord, a Pom Klementieff como Mantis, a Dave Bautista como Drax, a Zoe Saldaña como Gamora (confirmado su regreso tras la complicada tesitura en que le dejó Endgame), a Karen Gillan como Nébula, a Vin Diesel como Groot y al citado Cooper como Rocket. En la Comic-Con ha sido presentado por todo lo alto Will Poulter en el papel de Adam Warlock, así como también Maria Bakalova (Borat 2) poniendo voz a Cosmo, el Perro Astronauta. La tercera Guardianes de la Galaxia, que ya concluyó su rodaje, tiene previsto estrenarse el 5 de mayo de 2023.

The Marvels

Logo de 'The Marvels' Disney

La secuela de Capitana Marvel no será una al uso, pues reunirá a la superheroína Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, con otras dos justicieras que han ido siendo presentadas en la Fase 4. Una es Monica Rambeau (Teyonah Parris), hija de la gran amiga de Carol, Maria Rambeau (Lashana Lynch), que obtuviera poderes en Bruja Escarlata y Visión y podría pasar a ser conocida como Photon. La otra es Kamala Kahn (Iman Vellani), cuyos orígenes conocimos recientemente en la serie de Ms. Marvel. Como su propio nombre indica, Ms. Marvel es ua gran fan de Capitana Marvel, y será un honor para ella formar equipo con Carol.

The Marvels se centra, pues, en tres superheroínas, y está dirigida por Nia DaCosta tras haber despuntado en el cine de terror con la última Candyman. En el reparto también encontramos a Zawe Ashton como la villana a la que se tendrán que enfrentar Carol, Monica y Kamala, y tiene programado su estreno para el 28 de julio de 2023.

Echo

Alaqua Cox como Maya López en 'Echo' Disney

Más o menos de forma paralela a la gestación de Ojo de Halcón, hubo quien pensó que sería buena idea dedicarle una serie completa a uno de sus personajes. Maya López, interpretada por Alaqua Cox, era la protegida de Kingpin (Vincent D’Onofrio) y uno de los enemigos a quienes se tenían que enfrentar Clint Barton (Jeremy Renner) y Kate Bishop (Hailee Steinfeld), aunque Echo narrará cómo decide apartarse del mundo criminal para explorar sus orígenes. Echo se está rodando actualmente y la idea es que llegue a Disney+ en verano de 2023, habiendo publicado ya una imagen oficial mostrando el regreso de Cox.

No obstante, el principal reclamo de Echo es que servirá para que Kingpin (reaparecido tras la serie de Netflix Daredevil) se reencuentre con Matt Murdock. Así es, en Echo se consumará el viaje de Kingpin y Daredevil (interpretado por Charlie Cox) al MCU tras protagonizar la serie con mejores críticas que Netflix produjo en asociación con la Casa de las Ideas. Mientras que D’Onofrio apareció en Ojo de Halcón, Cox hizo lo propio en Spider-Man: No Way Home, y será Echo donde vuelvan a verse las caras… a falta de protagonizar su propia serie en el futuro. Uno no muy lejano.

Loki (Temporada 2)

Tom Hiddleston y Owen Wilson en 'Loki' Disney

Hasta ahora, Loki es la única serie de Marvel destinada a Disney+ que ha sido renovada por una segunda temporada. El motivo parece ser (antes que la recepción razonablemente buena que tuvo la serie entre los fans) que su trama es vital para el desarrollo de la Fase 5, desde que Tom Hiddleston fuera el primero en conocer a Kang y en provocar, acto seguido, un desbarajuste temporal que a saber cómo se corrige. Sea como sea, la segunda temporada de Loki es una realidad, y ya ha confirmado que Hiddleston volverá a hacer pareja con Owen Wilson (como Mobius) mientras se incorpora al reparto Rafael Casal de Blindspotting. La idea es que la nueva temporada llegue en algún punto del verano de 2023.

Blade

Logo de 'Blade' Disney

Que Mahersala Ali interpretaría a Blade (retomando el papel de Wesley Snipes tras una trilogía muy aplaudida por el público) se supo en la Comic-Con de 2019, pero desde entonces no habíamos tenido más datos. Sí se dio a cambio un pequeño cameo de Ali en Eternals, aunque dado que este solo era de voz y nadie pudo enterarse a menos que lo leyera en Internet, convendremos en que la película Blade será su debut oficial en Marvel. En el Hall H hemos confirmado que el film estará dirigido por Bassam Tariq (Mogul Mogwli) y empezará a rodarse en octubre, al tiempo que se ha fijado su fecha de estreno para el 3 de noviembre de 2023.

Ironheart

Logo de 'Ironheart' Disney

En los cómics, Riri Williams es una adolescente prodigio que ha conseguido crear una armadura aún más avanzada que la de Iron Man. Por ello, no parece haber mejor candidata para suceder al Tony Stark de Robert Downey Jr., y Marvel Studios va a ir allanando este relevo desde Black Panther: Wakanda Forever, donde Williams debutará con el rostro de Dominique Thorne. Meses más tarde, Thorne protagonizará su propia serie, Ironheart, secundada por Anthony Ramos, Alden Ehrenreich o Lyric Ross. Ironheart llegará al catálogo de Disney+ en el otoño de 2023.

Agatha: Coven of Chaos

Logo de 'Agatha: Coven of Chaos' Disney

Aunque, como decíamos arriba, Loki es la única serie hasta ahora que sido renovada, eso no quiere decir que otros títulos de Disney+ no hayan motivado sus propios spin-offs, en tanto al público se enamoraba de tal personaje o los guionistas pensaban que tenía futuro. Ya hemos hablado de Echo, pero sin duda es la bruja Agatha, interpretada por Kathryn Hahn, la principal exponente de cómo el fervor fan puede modificar los planes de Marvel Studios. Agatha fue presentada como la villana de Bruja Escarlata y Visión (teniendo una canción propia y todo, Agatha All Along), y resultó tener un carisma desbordante.

El suficiente como para que se planeara casi de inmediato dedicarle una serie propia. Jac Schaeffer, guionista de Bruja Escarlata y Visión, fue puesta al mando, y el primer título barajado para el spin-off fue Agatha: House of Harkness. Durante la última Comic-Con, sin embargo, hemos sabido que el título definitivo es Agatha: Coven of Chaos (algo así como Agatha: Aquelarre de Caos), y que su llegada a Disney+ está programada para el invierno de 2023/2024.

Daredevil: Born Again

Logo de 'Daredevil: Born Again' Disney

La serie de Daredevil en Netflix tuvo tanto éxito de crítica y público como para motivar su propia franquicia, siendo seguida por Jessica Jones, Iron Fist o Luke Cage antes de alumbrar su propio crossover, The Defenders. Según Marvel Studios se volcaba en el streaming para desarrollar series directamente vinculadas al MCU, este proyecto dejó de tener sentido industrial y Netflix fue cancelando sistemáticamente todas las series. Lo que no evitó que, ante los lamentos del público, Feige se lo pensara mejor y decidiera retomar a los personajes de Daredevil. Tras pequeñas apariciones en Ojo de Halcón y Spider-Man: No Way Home, tanto Kingpin como Daredevil volverán en Echo, pero eso solo será el aperitivo.

Y es que Marvel ha confirmado la preparación de Daredevil: Born Again, nueva serie protagonizada por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio que ejercerá de reboot a lo visto en Netflix, y que se estrenará en Disney+ en la primavera de 2024. Lo más destacado de esta (más allá de la inquietud por si la crudeza del formato original se verá diluida en el seno de Disney), es que se compondrá de 18 episodios, lo que convertiría en la serie más larga, con diferencia, que Marvel ha producido hasta ahora para Disney+.

Capitán América: New World Order

Logo de 'Capitán América: New World Order' Disney

La cuarta película de Capitán América fue anunciada al poco de que concluyera Falcon y el Soldado de Invierno, serie de Disney+ que exploraba cómo los grandes amigos del Steve Rogers de Chris Evans (Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes) lidiaban con su marcha. Hacia el final, Wilson aceptaba el escudo para suceder a Rogers como nuevo Capitán América, y esto era lo que se propondría explorar la película resultante. Anthony Mackie, pues, protagonizará esta nueva entrega, y según supimos recientemente lo hará bajo la batuta de Julius Onah (The Cloverfield Paradox) como director.

En la Comic-Con de San Diego no se han dado muchos más detalles que estos, pero a cambio sí ha trascendido un título oficial y una fecha de estreno. Capitán América 4 tendrá el amedrentador título de Capitán América: New World Order, y llegará a los cines el 3 de mayo de 2024, situándose en la recta final de la Fase 5.

Thunderbolts

Logo de 'Thunderbolts' Disney

¿Y cuál será la película que dé conclusión a la Fase 5? Pues una cuya existencia ya conocimos recientemente, Thunderbolts. La formación de los Thunderbolts supone algo así como el Escuadrón Suicida de Marvel, componiéndose de varios villanos o antihéroes aliados por un bien común. Ya que no se ha informado de quiénes serán sus miembros a su salto al cine, solo cabe especular con personajes que ya han aparecido en películas y series y que según las viñetas llegaron a formar parte de sus filas: el Barón Zemo de Daniel Brühl, la Yelena Belova de Florence Pugh, o el U.S. Agent de Wyatt Russell.

Thunderbolts no tiene director vinculado aún, pero el plan de Marvel es estrenar el film el 26 de julio de 2024. Con él concluiría la Fase 5, nuevamente sin ningún aparente gran crossover como en su día representaron las películas de los Vengadores. Pero tampoco pasa nada, porque Feige se ha reservado estos eventos para la Fase siguiente. La Fase 6, y última etapa de la Saga del Multiverso.

FASE 6

4 Fantásticos

Logo de '4 Fantásticos' Disney

La Fase 6 daría comienzo en 2024 y se extendería hasta 2025, concluyendo la Saga del Multiverso como en su día Vengadores: Endgame concluyó la Saga del Infinito (con Spider-Man: Lejos de casa ejerciendo de apéndice). Aún queda bastante para que nos situemos en este marco, y lo cierto es que ninguno de sus proyectos está muy avanzado, por lo que en el panel de la Comic-Con Feige se ha conformado con lanzar los títulos principales. Uno que no podía faltar es aquél que inauguraría la Fase, y que lleva bastante tiempo en preparación: Los 4 Fantásticos.

La licencia más antigua, pero más difícil de llevar al cine, de Marvel. Tras varias intentonas fallidas (aunque hay quien tiene en gran estima Los 4 Fantásticos de Tim Story), la cúpula de Feige se propuso realizar una adaptación con Jon Watts como director, luego de que este probara su valía con la trilogía del Spider-Man de Tom Holland. Watts, no obstante, terminó abandonando para irse a Star Wars y desarrollar la serie Skeleton Crew. De forma que Los 4 Fantásticos aún no tiene director ni reparto vinculado (más allá de las ganas por que John Krasinski se asiente como Mr. Fantástico tras aparecer en Doctor Strange en el multiverso de la locura), pero igualmente ha confirmado fecha de estreno.

Los 4 Fantásticos, si todo va bien, se estrenaría el 8 de noviembre de 2024.

Vengadores: The Kang Dynasty

Logo de 'Vengadores: The Kang Dynasty' Disney

Y en 2025 vendrán curvas. Más allá de otros títulos que conocerán los próximos meses, Feige se ha asegurado de que las líneas maestras de la Fase 6 queden claras, en tanto a su film inaugural y a los dos grandes eventos que acogerá. Del mismo modo que la Fase 3 tuvo dos películas de Vengadores (Infinity War y Endgame), la Fase 6 dispondrá de otras dos. La primera es Vengadores: The Kang Dynasty, confirmando que el Kang de Jonathan Majors que debutara en Loki será el gran villano a batir, como en su día fue Thanos. The Kang Dynasty llegará el 2 de mayo de 2025.

Vengadores: Secret Wars

Y con seis meses de diferencia (rebasando el año que medió entre Infinity War y Endgame) llegará otra Vengadores, y a la postre el gran final de la Saga del Multiverso. Su título es Vengadores: Secret Wars, implicando que este célebre arco de los cómics (como muchos fans venían especulando) será la trama troncal a seguir en los últimos compases de la Fase 6. Al igual que ocurre con The Kang Dynasty, no hay ningún director vinculado, y mucho menos se sabe quiénes serán los Vengadores que combatan en este film. Ya habrá tiempo para especular para ello; de momento quedémonos con que Secret Wars se estrena el 7 de noviembre de 2025.

Sí, son pocos los títulos vinculados a la Fase 6, y hay múltiples series o películas que no han confirmado su posición en este atribulado calendario (ya sea la secuela de Shang-Chi, aquella película/serie centrada en Nova, la tercera Deadpool o lo que demonios sea que vaya a ocurrir con los X-Men), pero esto no tiene por qué inquietar a nadie: en septiembre se celebra la D23, y seguro que ahí se anuncian más proyectos.

