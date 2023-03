'Daredevil: Born Again' - ¿Qué actores de la serie original estarán en la llegada de Matt Murdock a Disney+?

"Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo", dicen allá por Hell's Kitchen. Y en el caso de Daredevil: Born Again, la serie de Disney+ protagonizada por Matt Murdock, uno debe compaginar la esperanza de ver de nuevo a Charlie Cox como el abogado ciego con el miedo a que Marvel decida rebootear por completo sus aventuras, despachando a sus compañeros de reparto en el show de Netflix.

De momento, ya sabemos que Jon Bernthal regresará como Frank Castle, alias Punisher (o 'Castigador', para los clásicos). El personaje, que llegó al VOD en la segunda temporada de Daredevil, resultó tan popular que tuvo su propio show en la plataforma. Pero en esto, como en lo demás, aún no sabemos si su aparición en Born Again enlazará con esta serie (en la que asistimos al origen de Puzle, uno de sus archienemigos).

Asimismo, Born Again contará con Vincent D'Onofrio como Wilson 'Kingpin' Fisk, un villano cuya entrada en el MCU presenciamos en Ojo de Halcón. El papel de Fisk en el cómic de Frank Miller y David Mazzuchelli que da título a la nueva serie era capital, así que podemos esperar que también lo sea en el show.

Sin embargo, hay dos nombres que los fans de Daredevil (tebeo y serie) echan de menos dolorosamente. Hablamos de Deborah Ann Woll como Karen Page y Elden Henson como Foggy Nelson, el socio de Matt en su bufete de abogados. Según The Hollywood Reporter, aún no se sabe si Marvel está buscando nuevos intérpretes para esos papeles o si los eliminará por completo.

Karen y Foggy no solo se ganaron el cariño de los espectadores en el show de Netflix, sino que también son figuras cruciales en las aventuras del Matt Murdock en general, y en Born Again en particular. Entre los nuevos actores que se incorporan al show están Margarita Levieva, Michael Gandolfini y Sandrine Holt: cabe preguntarse si estarán al cargo de personajes que igualen en carisma a esos dos iconos ausentes.

