'Daredevil: Born Again' no va a contar con Deborah Ann Woll

Que Daredevil fuera cancelada en 2018 fue una tragedia para muchos, incluido el reparto. La serie de Netflix pasó a mejor vida, junto al resto de ficciones con personajes de Marvel agrupados en Defenders, una vez Disney quiso meter todos sus huevos en la misma cesta a través del streaming. Eso significó el fin prematuro de Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher y la serie más elogiada de todas, Daredevil, pero consciente del cariño que había despertado en el fandom Marvel empezó a maniobrar para recuperarla de alguna forma. Así es como Charlie Cox reapareció como Matt Murdock/Daredevil en Spider-Man: No Way Home, simultáneamente a que lo hiciera Vincent D’Onofrio en Ojo de Halcón.

Cox volvió a darse un paseo por el MCU hace poco, en She-Hulk: Abogada Hulka, y se espera que regrese con D’Onofrio (intérprete de Kingpin, su enemigo acérrimo) tanto en la próxima serie Echo como en una que, por fin, estaría centrada por entero en las aventuras superheroico-judiciales de Matt Murdock. Se trata de Daredevil: Born Again, una de las series más esperadas del MCU, de la que por ahora poco se sabe más allá de su sorprendente extensión: 18 episodios. También se da por descontado que Cox y D’Onofrio volverán como Daredevil y Kingpin, quedando más dudas sobre el resto de intérpretes que les acompañaban en Netflix. Por ejemplo, Deborah Ann Woll, intérprete de Karen Page.

Karen Page fue el interés amoroso del protagonista según trabajaba como secretaria en el bufé de abogados que resulta central en la trama, formado por Murdock y su socio Foggy Nelson. La interpretación de Woll (que ha sido vista también en True Blood) fue muy apreciada, y había quien no perdía la esperanza de que retomara el personaje para Born Again. Woll, sin embargo, acaba de arrojar un cubo de agua fría a los fans durante una entrevista en el podcast Inside of You. Ahí ha dicho que nadie le ha pedido que vuelva para la serie. “Puedo decir esto: nadie me ha llamado aún. Así que, por ahora, no formo parte de ella”.

No quita, claro, que tenga deseos de que cuenten con ella. “Me encantaría participar. Ellos saben dónde estoy y, como he dicho, me encanta el personaje de Karen Page. Me encanta su historia y creo que tengo más que decir. Pero depende de ellos el tipo de historia que quieran contar”. Desde que Daredevil fue cancelada en Netflix, Woll ha mantenido la impresión de que a su personaje aún le quedaban más cosas que hacer. “Tengo la sensación de que está inacabada porque nos cancelaron cuando íbamos a hacer más. Una parte de mí pensó ‘hay más que decir sobre Karen’. Sentía que estaba a la mitad de esa historia”.

Por supuesto, aún hay posibilidades de que alguien llame a Woll, y tampoco podemos descartar que ocurra algo parecido con el resto de justicieros que llegaron a colaborar juntos en Defenders. A saber: Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones y Jon Bernthal. Daredevil: Born Again, de la que ya se ha confirmado que no será una continuación de la serie de Netflix, vería la luz entre 2023 y 2024.

