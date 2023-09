Dan Harmon se siente responsable por el comportamiento de Justin Roiland durante la producción de 'Rick y Morty'

En enero de 2023 se formalizaron varios cargos de violencia doméstica contra Justin Roiland, cocreador de Rick y Morty así como voz de los personajes homónimos. Según comenzaba el proceso legal, Adult Swim decidió despedirle, y salió a la luz cómo habían sido los meses recientes de trabajo de Roiland. En pocas palabras, bastante tóxicos, según declararon varios trabajadores y el propio colaborador de Roiland, Dan Harmon. Harmon también dejó caer que hacía tiempo que Roiland ya no escribía, sino que se limitaba al doblaje.

Poco después la acusación se desestimó, pero en los meses sucesivos surgieron nuevas acusaciones de acoso y abuso sexual contra Roiland, que de momento lo ha negado todo. Mientras, Rick y Morty ha tenido que seguir adelante, y de hecho este 16 de octubre estrena la séptima temporada. Ha habido cierta ambigüedad en torno a qué intérpretes ficharía Adult Swim para sustituir a Roiland, sobre la que se ha pasado por encima cuando hace poco se publicó un tráiler amplio, y resultó que las nuevas voces eran tremendamente similares a la original. El estudio aún no ha desvelado a quién pertenecen.

Tampoco lo ha hecho Harmon, durante una reciente conversación con Hollywood Reporter. El artista está pendiente de una futura serie con Fox, Krapopolis, y ultima los preparativos para la película de Community con un regreso del reparto original que solo ha dejado fuera a Chevy Chase. Harmon, asimismo, ha valorado el tema de Roiland, y declara sentirse culpable por no haber reaccionado a tiempo. “Me siento avergonzado y con el corazón roto por las acusaciones”, desvela.

“Poco puedo decir sobre Justin, y supongo que es lo fácil. Fácil porque se aisló muy bien y fácil porque no soy la primera opción de nadie como juez. Aquí me encantaría cambiar el tema a mí mismo, a lo pedazo de mierda que he sido durante toda mi vida pública”, explica el responsable de Rick y Morty. “Me sentiría tan seguro y cómodo haciendo que esto tratara de mí, pero ese truco no vale nada y es peligroso para los demás. Es la seguridad y la comodidad de los demás lo que se ha visto dañado mientras yo me obsesionaba con la calidad de un dibujo animado”.

Harmon lamenta no haber reaccionado en el momento en que su excompañero empezaba a afectar al bienestar de los trabajadores de Rick y Morty, así como el modo en que esto pueda haber afectado al público de la serie animada. “Se ha violado la confianza de innumerables personas en un programa diseñado para complacerlas. Estoy frustrado, avergonzado y con el corazón roto de que un montón de trabajo duro, alegría y pasión pueda ser aprovechado para explotar y dañar a extraños”.

Harmon recuerda, finalmente, cómo fue la última vez que habló con Roiland. Ambos no se han comunicado desde que estallara la polémica. “Recuerdo haberle dicho la última vez que hablamos en persona algo como ‘estoy preocupado por ti, y no sé qué hacer al respecto, excepto darte espacio y decir que tengo miedo de que no vuelvas'. Entonces esta conversación se convirtió en una confrontación sin precedentes. Creo que hasta ahí puedo llevar la historia. Empieza a ser no solo injusto para mí continuar sino totalmente incómodo porque, a partir de ahí, se va una amistad, y todavía no entiendo del todo por qué”.

