Justin Roiland afronta nuevas acusaciones de abuso sexual tras ser absuelto de sus cargos

Ha habido una consecuencia clara y determinante de las acusaciones a Justin Roiland, pero esta por ahora no se ha extraído de los juzgados. La directiva de Rick y Morty ha decidido prescindir de él, quedando Dan Harmon como único creador mientras se designan otras voces para los personajes y afloran los testimonios del desagradable clima de trabajo al que Roiland había empujado a sus compañeros. Todo vino por las acusaciones que una expareja lanzó contra Roiland, y que remitían a agresiones y detenciones ilegales en enero de 2020.

En marzo Roiland fue absuelto de estos cargos de violencia doméstica, pero hace poco ha sido objeto de un nuevo informe, recabado por NBC News, a través del cual 11 mujeres y personas no binarias acusan al cocreador de Rick y Morty de haber tenido una conducta abusiva con ellas. En pos de demostrarlo, han facilitado al medio varias pruebas en materia de mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones de redes sociales y capturas de pantalla del periodo de 2013/2022. Todas las fuentes tuvieron una relación con Roiland, y se habrían animado a compartir su historia una vez vieron que su caso no era el único.

Una mujer apunta que Roiland le obligó a tener sexo oral con 20 años. Luego de intercambiar mensajes por Tinder en marzo de 2019, Roiland concertó una cita donde le compró dos bebidas alcohólicas, pese a que ella le insistió en que no tenía edad legal para beber. Roiland entonces le pidió sexo oral, y cuando ella dijo que no optó por empujarle hacia su entrepierna. Ella dejó de resistirse, y le contó a una amiga lo ocurrido inmediatamente después (algo que ha confirmado la amiga susodicha).

Poco después habría confrontado a Roiland por lo ocurrido, acusándole de haberle forzado y que no hubo consentimiento verbal. A lo que Roiland habría escrito “Mierda, sí, ¿eso hice? Joder, lo siento mucho. Eso no mola nada”, con un vago afán de disculpa que no se repitió de cara a otro incidente que recoge el informe. Esta otra mujer sostiene que cuando tenía 19 años Roiland le escribió valorando sus trabajos artísticos, y tras intercambiar números terminaron juntos en un jacuzzi bebiendo alcohol junto a otra amiga del guionista. Roiland entonces les pidió a ambas que tuvieran relaciones sexuales frente a él.

Esta mujer luego se habría sentido mal, y según se lo comentó a Roiland tuvieron otra relación sexual donde fue presionada para grabar el encuentro. Incidentes similares son recogidos por otras dos personas de 16 años, implicando un contacto reiterado de Roiland con menores de edad. El informe ya ha llegado a sus oídos, sin que aún se haya desencadenado ninguna medida legal, y Roiland ha optado por negarlo todo a través de su abogado, Andrew Brettler.

Brettler remitió a Variety una declaración de Roiland sobre su inocencia publicada en Twitter, y ha calificado las nuevas acusaciones como “falsas y difamatorias”.

