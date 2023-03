Justin Roiland, cocreador y voz de 'Rick y Morty', se pronuncia tras ser absuelto de los cargos de violencia doméstica

El pasado mes de enero, Justin Roiland, cocreador de Rick y Morty (e intérprete de doblaje de los protagonistas, Rick Sánchez y Morty Smith) era acusado de "cargos por delitos graves relacionados con un incidente de 2020 de presunta violencia doméstica”. El estadounidense era denunciado en el condado de Orange, California, de un “delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y otro delito grave por amenaza, violencia, fraude o engaño". Ahora, Roiland ha sido absuelto por los tribunales y ha querido compartir un comunicado a través de sus redes sociales.

"Siempre he sabido que estas afirmaciones eran falsas y nunca tuve ninguna duda de que este día llegaría. Estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado pero, al mismo tiempo, todavía estoy profundamente conmocionado por las mentiras horribles que se dijeron sobre mí durante este proceso", comenzaba señalando Roiland, para posteriormente mostrar su tristeza ante las críticas vertidas.

"Estoy decepcionado de que tantas personas me juzgaran tan rápido sin conocer los hechos, basados únicamente en la palabra de una ex amargada que intentaba eludir el debido proceso y hacer que me cancelaran", ha confesado el norteamericano sobre aquellos que hablaron mal de él desde el primer momento.

"Que haya tenido éxito, aunque sea parcialmente, es vergonzoso. Sin embargo, ahora que el caso legal ha terminado, estoy decidido a continuar hacia delante y concentrarme tanto en mis proyectos creativos como en restaurar mi buen nombre", concluye el comunicado, abriendo las puertas a un futuro esperanzador.

Esta denuncia llegaba en uno de los mejores momentos en la carrera de Roiland, quien, además de su trabajo en la serie de animación de Adult Swim, acababa de publicar su primer videojuego para Squanch Games, High on Life. Igualmente Roiland cuenta en su trayectoria con hitos como ser el creador y voz principal de Solar Opposites, serie de animación de Hulu, y haber estado involucrado en formatos como Hora de aventuras, Gravity Falls, Robot Chicken, Los Simpson o Community.

Ante las dudas sobre lo ocurrido, Adult Swim no dudaba en despedir al estadounidense, por lo que ahora cabe la duda de si podrían intentar contar de nuevo con él, después de pedirle disculpas. Roiland ha sido absuelto tras la falta de pruebas que pudieran corroborar la agresión, pero lo cierto es que otra serie de compañeros de trabajo también hablaron sobre su actitud tóxica en el ambiente laboral.

El comportamiento problemático de Roiland se remonta a los primeros días de Rick y Morty. The Hollywood Reporter realizaba un perfil sobre su grave historial, donde se cruzan momentos en los que Roiland hablaba de sus gustos sexuales frente al equipo, un presunto caso de acoso sexual llegada la tercera temporada de la serie y una investigación formal sobre su conducta laboral. Una serie de hechos que han sembrado la sombra de la duda sobre la imagen de Roiland, que ahora lucha por dejar atrás el pasado.

