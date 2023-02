Cuándo se estrena el capítulo 6 de 'The Last of Us': el fenómeno continúa sumando espectadores

El inesperado cambio en la fecha de estreno del quinto episodio de The Last of Us ha causado un verdadero desajuste en el timing de los espectadores, que veían como el habitual lanzamiento de los lunes pasaba al sábado. Sin embargo, esta alteración se producía con el objetivo de evitar su coincidencia con la Super Bowl. Un cambio que podría repetirse en las próximas semanas.

Por el momento, la emisión de The Last of Us regresa a los lunes en España, por lo que el episodio 6 se estrena el 20 de febrero en HBO Max. Un capítulo dirigido por la cineasta Jasmila Zbanic, la directora detrás de la película nominada al Oscar Quo vadis, Aida?.

Así, los siguientes capítulos mantendrán inicialmente la fecha de estreno hasta alcanza el episodio 9. Pero, recordemos que hace poco nos enterábamos de que el desenlace coincidirá precisamente con la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023, por lo que todo apunta a que podría producirse un nuevo cambio de cara a su emisión, a juzgar por el cambio de fecha del quinto episodio.

Los telespectadores estadounidenses tendrán que elegir cuál de las dos emisiones quieren seguir en directo: la gala de los Oscar presentada por Jimmy Kimmel o el final de temporada de The Last of Us, que comenzará una hora después del inicio de la ceremonia (y, esto también hay que tenerlo en cuenta, acabará bastante antes de su conclusión con la entrega del premio de mejor película).

Por el momento, las fechas de estreno quedan así:

'The Last of Us', episodio 6 se estrena el 20 de febrero en HBO Max.

'The Last of Us', episodio 7 se estrena el 27 de febrero en HBO Max.

'The Last of Us', episodio 8 se estrena el 6 de marzo en HBO Max

'The Last of Us', episodio 9 se estrena el 13 de marzo en HBO Max.

El sexto episodio de la serie nos mostrará por fin a los dos hermanos Miller reunidos. Si bien, el encuentro de Joel (Pedro Pascal) con Tommy (Gabriel Luna) podría poner en riesgo la vida de Ellie (Bella Ramsey), que el primero intentará proteger a toda costa después de su promesa a Tess (Annie Wersching). Un capítulo que aterriza después de mostrarnos las emotivas historias de Henry y Sam, así como la de Frank y Bill.

