Confirmado: John Corbett se une a la segunda temporada de 'And Just Like That'

El revival de Sexo en Nueva York iba a ser uno de los mayores eventos de los que tomaba parte HBO Max, y como cabía esperar su génesis estuvo envuelta en especulaciones y revelaciones enfrentadas. And Just Like That traería de vuelta a Sarah Jessica Parker como Carrie, a Cynthia Nixon como Miranda y a Kristin Davis como Charlotte, pero no así a Kim Cattrall como Samantha. Centrándonos en Carrie, la serie de Michael Patrick King ahondaría en el trauma de la muerte de su marido, Mr. Big (Chris Noth), conduciendo a un luto que hacia el final de la primera temporada de And Just Like That aparentaba haber llegado a su fin. Lo que coincidió, por cierto, con varias acusaciones a Noth por abuso sexual.

Ante la controversia los artífices de And Just Like That decidieron eliminar una aparición de Noth en el último capítulo, que daba a paso a una próxima temporada donde Carrie no tendría miedo a rehacer su vida. Es posible que ahí entre John Corbett como Aidan Shaw. Aidan fue el segundo gran interés romántico de Carrie en Sexo en Nueva York (por detrás de, claro, Mr. Big), apareciendo en la tercera temporada y teniendo relaciones esporádicas con el personaje de Parker. En la sexta temporada reveló haberse casado y tener un hijo para a continuación, en la película Sexo en Nueva York 2 de 2010, reencontrarse con Carrie en Abu Dhabi. Era cuestión de tiempo que Corbett se pasara por And Just Like That.

Y en efecto es lo que ocurrirá en la segunda temporada de la serie de HBO Max, actualmente en desarrollo. Luego de una sucesión de rumores se ha confirmado oficialmente, a través de las cuentas de Instagram y de Parker que adjuntan una imagen de Aidan y Carrie paseando por una calle de Manhattan. “Sshh, no se lo digáis a nadie”, se puede leer en el post. La final reaparición de Corbett tiene su gracia porque en vísperas del estreno de And Just Like That en diciembre de 2021 el actor aseguró que formaba parte de la serie. Los episodios se sucedieron semanalmente, y la primera temporada terminó sin que hubiera ni rastro de Aidan.

Más tarde le preguntaron al showrunner Patrick King por lo ocurrido, a lo que él respondió que no tenía ni idea de lo que Corbett estaba hablando. Por suerte, de cara a la segunda temporada sí ha habido reuniones de verdad, y Aidan se reunirá con Carrie en la próxima tanda de And Just Like That, aún sin fecha de estreno y sin ninguna intención de que Cattrall vuelva a la serie.

